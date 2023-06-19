الرياضية السعودية: النصر توصل لاتفاق مع زياش.. واجتماع أخير يحسم الصفقة

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي النصر توصل لاتفاق مع المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي لضمه هذا الصيف.

زياش لا يشارك كثيرا مع تشيلسي وارتبط بأنباء الانتقال لفريق آخر طوال الموسم الماضي.

وأوضحت جريدة الرياضية أن فريق المفاوضين السعودي في أوروبا استدعى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي المكلف بتسيير الأمور بنادي النصر، على عجل إلى لندن بعد التوصل إلى اتفاق مع زياش.

ووصل الغامدي إلى لندن بالفعل ومن المنتظر أن يجتمع مع اللاعب ومسؤولي تشيلسي لحسم الصفقة بشكل نهائي.

ويرتبط زياش صاحب الـ30 عاما مع تشيلسي بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

وكان موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي قد ذكر قبل أيام أن النصر وصل لمراحل متقدمة في مفاوضاته مع تشيلسي لضم اللاعب المغربي.

وأوضح التقرير أن زياش منفتح على العرض السعودي.

ويتوقع تشيلسي أن تتقدم أندية سعودية بعروض لضم بيير إيمريك أوباميانج كذلك.

وانضم حكيم إلى تشيلسي قادما من أياكس في عام 2020.

وخاض زياش مع تشيلسي 107 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 13 آخرين.

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