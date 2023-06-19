كرة سلة - رواندا تستضيف نهائيات الدوري الإفريقي حتى 2028

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL والمقامة تحت رعاية NBA عن تمديد التعاقد مع رواندا حتى 2028.

واستضافة رواندا نهائيات النسخ الثلاثة الأولى من البطولة وكان التعاقد ينتهي بنهاية الموسم المنصرم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن توقيع تعاقد جديد باستمرار التعاون مع رواندا لإقامة نهائيات الدوري الإفريقي.

وأشار التقرير إلى أن صالة كيجالي سوف تستضيف نهائيات بطولة الدوري الإفريقي في نسخ 2024 و2026 و2028.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من الدوري الإفريقي والتي حسمها على حساب دوان السنغالي.

ويمثل الأهلي مصر في النسخة المقبلة بصفته حامل لقب دوري السوبر.

وأقيمت منافسات الدوري الإفريقي ثلاث مرات بنظامها الجديد وحصدت مصر لقبين.

إذ توج الزمالك بلقب النسخة الأولى على حساب اتحاد المنستير التونسي بينما الأهلي توج بالنسخة الثالثة.