رومانو: الاتفاق تم بين أهلي جدة وميندي.. ومدة التعاقد

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 13:37

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - إدوارد ميندي

أتم نادي أهلي جدة اتفاقه مع إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال.

وكشف فابريزيو رومانو المختص بأخبار سوق الانتقالات عن توصل النادي السعودي لاتفاق مع حارس المرمى السنغالي.

وأشار رومانو إلى الاتفاق على الشروط الشخصية بين أهلي جدة وميندي.

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وتصل المفاوضات إلى مرحلتها الأخيرة بين ميندي وأهلي جدة ويتبقى فقط التوقيع الرسمي.

وكشف رومانو أن ميندي -31 عاما- سيرتبط بتعاقد حتى صيف 2026 مع الفريق السعودي.

وسبق وأن حصد ميندي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم عام 2021.

وشارك ميندي في 12 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة.

وكان ميندي قد انتقل إلى تشيلسي من رين الفرنسي في صيف 2020.

وبدأ ميندي مسيرته في الدوري الفرنسي وتدرج من أندية رديف مارسيليا إلى استاد ريمس ثم رين قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وحقق ميندي ألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع تشيلسي.

بينما حقق لقب النسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا مع السنغال.

الدوري الإنجليزي ميندي السنغال تشيلسي أهلي جدة
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