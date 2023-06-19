جريزمان: عشت أياما صعبة بسبب تنصيب مبابي كقائد لمنتخب فرنسا

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 13:24

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - وأنتوان جريزمان - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

اعترف أنطوان جريزمان مهاجم منتخب فرنسا أنه عاش أياما صعبة بسبب قرار تنصيب زميله كيليان مبابي كقائد للديوك

في مارس الماضي، أعلن ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قراره بشأن قائد الديوك في السنوات المقبلة، واختار كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وقال جريزمان في تصريحاته لقناة TF1: "كان من الصعب علي تحمل الأمر".

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وأضاف "أبلغ من العمر 32 عاما، وعلى الرغم من أنني ما زلت ألعب جيدا، فأنا أعلم أنني أقترب من نهاية مسيرتي".

وتابع مهاجم أتليتكو مدريد "لقد واجهت صعوبة في تقبل القرار ليوم أو يومين"

وشدد جريزمان "أنا خلف قائدنا كيليان مبابي، وأدعمه تماما".

مبابي البالغ من العمر 24 عاما يلعب مع المنتخب الفرنسي منذ 6 أعوام، وتوج خلالها بكأس العالم 2018.

وسجل كيليان 39 هدفا في 69 مباراة دولية.

وقال ديديه ديشامب مدرب فرنسا حين أعلن القرار: "كيليان مبابي هو قائد منتخب فرنسا الجديد. أنطوان جريزمان هو القائد الثاني".

وأضاف "كيليان يملك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية. داخل الملعب وكذلك داخل الفريق، من خلال كونه عنصرا أساسيا".

قبل ذلك، ذكرت جريدة ليكيب أن اختيار كيليان مبابي كقائد لمنتخب فرنسا قد يؤثر على مسيرة زميله أنطوان جريزمان.

وأوضح تقرير ليكيب أن هذا الاختيار قد يكون له تداعيات على مسيرة أنطوان جريزمان الدولية.

فجريزمان هو ثاني أكثر لاعب خبرة في الفريق على المستوى الدولي، خلف أوليفييه جيرو، إذ لعب 117 مباراة دولية وسجل 42 هدفا.

وكان جريزمان يعتمد على علاقته الوثيقة مع ديشامب وشعبيته في غرفة الملابس من أجل الحصول على شارة قيادة الديوك، لكن الشارة ذهبت إلى نجم باريس سان جيرمان الذي يصغره بـ8 سنوات.

وذكرت تقارير أن ذلك قد يكون له عواقب على مسيرة جريزمان الدولية ككل، حيث يفكر مهاجم أتليتكو مدريد الآن في مستقبله الدولي، في ظل اعتزال العديد من أبناء جيله.

فمنذ خسارة فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 أعلن كريم بنزيمة وهوجو لوريس ورافاييل فاران وستيف مانداندا اعتزالهم الدولي.

يذكر أن جريزمان ومبابي هما الثنائي الوحيد في الفريق الحالي الذي لعب كل مباراة في آخر نسختين من كأس العالم.

من جهته، دعم هوجو لوريس قائد فرنسا السابق، مبابي ليخلفه كقائد للفريق أثناء حديثه إلى قناة TF1.

كيليان مبابي أنطوان جريزمان فرنسا
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