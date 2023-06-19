ريال مدريد يعلن صفقته الرابعة هذا الصيف

أعلن نادي ريال مدريد يوم الاثنين صفقته الرابعة في فترة الانتقالات الصيفية بالتعاقد مع خوسيلو مهاجم إسبانيول.

سينضم مهاجم إسبانيول لريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء.

وذكر النادي الملكي في بيان: "اتفق ريال مدريد مع نادي إسبانيول على إستعارة خوسيلو لمدة موسم، مع خيار الشراء في نهاية المدة".

وسيقدم النادي لاعبه الجديد القديم لجماهيره يوم الثلاثاء.

اللاعب سينضم لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 500 ألف يورو مع خيار الشراء النهائي مقابل 1.5 مليون يورو، حسب تقارير إسبانية.

وسيخفض خوسيلو راتبه من أجل الانضمام لريال مدريد.

صاحب الـ 33 عاما سبق له وأن لعب مع صفوف فريق الشباب بريال مدريد قبل أن يرحل وينضم لأكثر من فريق.

وانضم خوسيلو لإسبانيول في بداية الموسم المنقضي.

المهاجم الإسباني شارك خلال الموسم الماضي مع إسبانيول في 38 مباراة وخلالهم سجل 17 هدفا وصنع 4 آخرين.

وانضم خوسيلو مؤخرا للمنتخب الإسباني وشارك بقميصه في 4 مباريات وسجل خلالهم 3 أهداف.

الصفقة هي الرابعة لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كل من جود بيلينجهام وفران جارسيا وبراهيم دياز.