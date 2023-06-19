كارباخال: زوجتي كادت تلد مبكرا بسبب نهائي دوري الأمم الأوروبية

كشف داني كارباخال مدافع منتخب إسبانيا أن زوجته كادت أن تلد مبكرا بسبب مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا.

وسجل كارباخال رحلة الترجيح الأخيرة التي قادت بلاده لتحقيق اللقب وذلك بطريقة بانينكا الشهيرة.

وقال كارباخال للصحفيين: "زوجتي حامل في الأسبوع 36 (بداية الشهر التاسع)، أخبرتني أنها كادت أن تلد بسبب هذه المباراة".

وأضاف "كانت عائلتي بأكملها متوترة للغاية. أتفهم ما شعروا به، لكن اليوم انتهى بشكل مثالي".

وتابع "كانت هذه أول مباراة نهائية أجلس فيها على مقاعد البدلاء، وأردت تسجيل ركلة الترجيح بأسلوب بانينكا".

وواصل "بالطبع فكرت في زميلي الكرواتي لوكا مودريتش، لذلك بحثت عنه وقمت بمواساته، أردت أن أهنئه على ما قدمه المنتخب الكرواتي في البطولة".

في آخر 4 مرات خاضت بها ركلات الترجيح، فازت كرواتيا في المرات الأربع جميعا. في آخر 4 مرات خاضتها إسبانيا، خسرت 3. يوم الأحد انقلبت الآية، وانتهت سلسلة التفضيل الكرواتي للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

منتخب إسبانيا توج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليضيف اللقب الدولي الخامس إلى خزائنه، بعد يورو 1964 و2008 و2012، وكأس العالم 2010، بينما يستمر الانتظار الكرواتي المرصع بالفضيات والبرونزيات.

وتواجد منتخب كرواتيا في المربع الذهبي لدوري الأمم لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب البرتغال بالنسخة الأولى في 2019 بعد التغلب على هولندا، فيما توج منتخب فرنسا بالنسخة الماضية في 2021 على حساب إسبانيا.

في آخر 17 مباراة لمنتخب كرواتيا لم يخسر في الوقت الأصلي سوى مرة واحدة، وكانت هذه هي مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بطل المسابقة.

video:1