تنس - ميار شريف تحقق إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

ميار شريف - رولان جاروس 2023

حققت ميار شريف إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي للتنس بعد أن قفزت إلى المركز 31 عالميا.

وبذلك ستحطم ميار شريف أفضل تصنيف مصري في تاريخ التنس، وهو المركز 34 المسجل باسم إسماعيل الشافعي في أبريل 1975.

وتوجت ميار شريف ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا في المباراة النهائية.

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وفازت شريف بنتيجة 6-3 في المجموعتين.

وهذه البطولة من فئة التحدي "تشالنجر" وتساوي 125 نقطة في التصنيف.

وصعدت ميار شريف من المركز 40 إلى 31 لتحقق أفضل مركز في مسيرتها.

وتوجت ميار بلقب ماكارسكا المفتوحة للسيدات فئة الـ 125 نقطة قبل أيام، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

تنس ميار شريف فالنسيا التصنيف العالمي
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