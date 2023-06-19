الرياضية السعودية: برناردو سيلفا بديلا لـ ميسي في الهلال

دخل الهلال السعودي في مفاوضات من أجل ضم برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي.

ويستهدف الهلال ضم لاعب بعد فشل صفقة انضمام ليونيل ميسي واختيار النجم الأرجنتيني الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وضع المفاوض السعودي، اللاعب البرتغالي في صدارة أهدافه من أجل التوقيع مع الهلال.

ويسعى المفاوض السعودي إلى سرعة توقيع نجم لصالح نادي الهلال بعد فشل خطة انتقال ميسي.

وأشار تقرير الصحيفة السعودية إلى أن المفاوضون يستهدفون كل من إلكاي جوندوجان وروميلو لوكاكو وسيلفا من أجل ضمهم إلى الهلال.

بينما أنهت إدارة النادي اتفاقها مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي دون تدخل من فريق المفاوضين.

ولم يتعاقد الهلال حتى الآن مع لاعب أجنبي ضمن تدعيمات الموسم الجديد وذلك بعد أن ودع الثنائي أودوين إيجالو ولوسيانو فييتو.

وحسم اتحاد جدة أولى صفقاته بضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بصورة رسمية.

وتشير التقارير السعودية إلى إتمام النصر اتفاقه مع حكيم زياش لاعب تشيلسي وفي انتظار التوقيع الرسمي قبل الإعلان عن الصفقة.