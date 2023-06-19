أمريكا تتوج بلقب دوري أمم الكونكاكاف بثنائية أمام كندا

حافظ منتخب أمريكا على لقب النسخة الثانية من بطولة دوري أمم الكونكاكاف بعد التتويج على حساب كندا.

وتغلب منتخب أمريكا بهدفين دون مقابل على كندا في المباراة النهائية.

وحقق المنتخب الأمريكي اللقب للنسخة الثانية على التوالي، بعد الفوز على المكسيك في نهائي نسخة 2020.

ووصل منتخب كندا إلى نهائي بطولة قارية لأول مرة منذ الحصول على لقب نسخة 2000 من بطولة الكأس الذهبية.

وحافظ منتخب أمريكا على سجله بدون خسارة على ملعبه للمباراة الثانية والعشرين.

وبذلك تكون حققت أمريكا الفوز في 12 مباراة مقابل 10 تعادلات ودون هزيمة.

وتعتبر بطولة دوري أمم الكونكاكاف آخر الاستعدادات للمنتخبين قبل خوض منافسات الكأس الذهبية (بطولة الأمم).

وتستضيف كندا وأمريكا منافسات الكأس الذهبية خلال الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 16 يوليو المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب قطر للمرة الثانية في تاريخه.