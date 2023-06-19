مودريتش يتحدث عن مستقبله مع منتخب كرواتيا

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 11:18

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - إسبانيا × كرواتيا

رفض لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا التحدث بوضوح عن مستقبله مع منتخب بلاده، لكنه أوضح أنه استقر على قراره.

مودريتش البالغ من العمر 37 عاما خسر نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا يوم الأحد، وسط تقارير تفيد بأنه سيعلن اعتزاله الدولي عقب البطولة.

ورد مودريتش على سؤال أحد الصحفيين "كرواتيا بأكملها تنتظر الآن قرارك، هل ستعتزل دوليا أم تستمر؟" قائلا "لقد قررت مستقبلي، الخيار واضح للغاية في ذهني".

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وأضاف "لكني لن أتحدث عن ذلك الآن".

ولعب نجم وسط ريال مدريد 166 مباراة دولية مع المنتخب الكرواتي.

وسجل وصيف مونديال 2018 في روسيا 24 هدفا مع منتخب بلاده.

كان قريبا من لقب دولي

ففي آخر 4 مرات خاضت بها ركلات الترجيح، فازت كرواتيا في المرات الأربع جميعا. في آخر 4 مرات خاضتها إسبانيا، خسرت 3. يوم الأحد انقلبت الآية، وانتهت سلسلة التفضيل الكرواتي للوقت الإضافي وركلات الترجيح.

منتخب إسبانيا توج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، ليضيف اللقب الدولي الخامس إلى خزائنه، بعد يورو 1964 و2008 و2012، وكأس العالم 2010، بينما يستمر الانتظار الكرواتي المرصع بالفضيات والبرونزيات.

وتواجد منتخب كرواتيا في المربع الذهبي لدوري الأمم لأول مرة في تاريخه.

وفاز منتخب البرتغال بالنسخة الأولى في 2019 بعد التغلب على هولندا، فيما توج منتخب فرنسا بالنسخة الماضية في 2021 على حساب إسبانيا.

في آخر 17 مباراة لمنتخب كرواتيا لم يخسر في الوقت الأصلي سوى مرة واحدة، وكانت هذه هي مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين بطل المسابقة.

لوكا مودريتش ريال مدريد كرواتيا
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