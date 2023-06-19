عامر حسين: قائمة الفرق الموسم المقبل 30 لاعبا.. وطريقة التأهل إلى الدوري الممتاز

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 10:55

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - عامر حسين

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المصرية عن تقليص قائمة فرق الدوري الممتاز الموسم المقبل إلى 30 لاعبا فقط.

وكانت قائمة أندية الدوري الممتاز تنص على قيد 30 لاعبا بالإضافة إلى 5 لاعبين شباب من مواليد 2001.

وقال عامر حسين عبر قناة etc: "ننتظر نتيجة الدورة الثلاثية من أجل استكمال مجموعة دوري المحترفين من 20 فريقا، ويتأهل فريقان من بروكسي والمنيا والمصرية للاتصالات لدوري المحترفين".

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وتقام منافسات الدورة الثلاثية خلال الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 9 يوليو المقبل.

وأضاف "القسم الثاني ب يبقى كما هو من ثلاث مجموعات، وغير صحيح ما يقال أن تلك الفرق باتت تحتاج إلى درجتين للتأهل إلى الدوري الممتاز، والدليل أن متصدر كل مجموعة من الثلاثة سيلعبون ضد ثالث دوري المحترفين في دورة رباعية ليتأهل أحدهم إلى الدوري الممتاز".

وكشف عامر حسين "فيتوريا عندما مر على الأندية في بداية عمله أبلغناه بإضافة 5 لاعبين من الشباب زيادة عن قائمة كل فريق ولكنه فوجئ بعدم مشاركتهم، ولذلك سيتم إلغاء ذلك من الموسم المقبل ومن يريد إضافة لاعب من مواليد 2001 سيكون ضمن قائمة الـ30 لاعبا".

وشدد "الموسم المقبل ستكون قائمة كل فريق في الدوري الممتاز 30 لاعبا فقط وتم اتخاذ ذلك القرار من أجل السماح للاعبين مواليد 2001 بالانتقال إلى دوري القسم الثاني".

واختتم عامر حسين تصريحاته "بتلك الصورة سيستفيد اللاعب وأندية دوري المحترفين".

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل: (باقي 6 مراكز لم تتحدد بعد)

3 فرق من الممتاز: لم تتحدد بعد

مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

مجموعة الصعيد: لافيينا وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة.

دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم

ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد

الدوري المصري عامر حسين دوري المحترفين
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