مواعيد مباريات الإثنين 19 يونيو 2023.. الأرجنتين وديا وتصفيات أوروبا

تتواصل مباريات فترة التوقف الدولي بمواجهات مختلفة اليوم الإثنين الموافق 19 من يونيو 2023.

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مباريات ودية

يلعب منتخب الأردن أمام جامايكا في تمام الثالثة عصرا ضمن المباريات الودية في التوقف الدولي.

وتحل الأرجنتين ضيفة على إندونيسيا وديا في الثالثة والنصف من عصر اليوم.

ويذاع اللقاء عبر قناتي الكأس 5 والشارقة الرياضية.

بينما يلعب منتخب قطر أمام نيوزلندا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة الكأس 1.

تصفيات أوروبا

تقام منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024.

ويستضيف منتخب أوكرانيا نظيره مالطا في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.

وتستضيف تركيا منتخب ويلز في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 بريميوم.

بينما تستضيف سويسرا منتخب رومانيا في نفس التوقيت وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

ويحل منتخب الدنمارك ضيفا على سلوفينيا في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما منتخب فرنسا يستضيف اليونان في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

وأخيرا يستضيف منتخب إنجلترا نظيره مقدونيا الشمالية على ملعب أولد ترافورد في العاشرة إلا ربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بريميوم.