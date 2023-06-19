غرابة: سنخوض وديات قوية خلال الفترة المقبلة.. ولا نعلم إذا كانت عينة محمد هلال إيجابية

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر عن موقف المنتخب من استدعاء محمد هلال لاعب البنك الأهلي رغم شائعات إيجابية عينة المنشطات.

منتخب مصر كان قد استدعى محمد هلال قبل أن يستبعده ويستدعي أحمد عبد القادر بدلا منه.

وحقق منتخب مصر الفوز وديا على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة.

وقال غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مباراة جنوب السودان كان لها ظروفها الخاصة لأننا دخلنا في جدال مع الاتحاد الإفريقي وتم تبليغنا بالمواعيد بشكل متأخر وذلك الأمر فوت علينا خوض مباراة ودية قوية لأننا حصلنا على عروض ولكن لم نتمكن من الالتزام بها لأننا لم نكن نعرف جدولنا".

وتابع "في معسكر شهر يونيو يكون المحترفين دائما قد حصلوا على الإجازة واستمرارهم في المعسكر يكون حسب المواعيد المنتظرة بالنسبة لينا ولكن المدير الفني اختار إراحة 6 لاعبين بسبب الضغوطات ولكي يجرب عناصر جديدة والحمد لله إن الأمر أتى بنتيجة إيجابية".

وواصل "استدعاء عناصر من شباب مواليد 2003 يعطيهم رسالة بأننا نراهم خصوصا بعد إخفاق منتخب الشباب في كأس الأمم الإفريقية لذلك الأمر كان بمثابة الدافع لهم فالأمر كان دافعا لهم وروي فيتوريا أخبرهم إنهم أمل منتخب مصر ومستقبله"

وعن استبعاد محمد هلال من المعسكر قبل استدعائه قال: "نحن نستدعي اللاعبين الذين من المفترض أن يتواجدوا في المنتخب ونرسل قائمة بتقرير طبي مع خطاب الاستدعاء يتم كتابته من قبل النادي لكي نرى حالة اللاعب وجميع اللاعبين قد وصلوا بدون إصابات فيما عدا محمد هلال الذي أخبرنا البنك الأهلي إنه غير جاهز ومصاب لذلك استبعدناه ولكن موضوع المنشطات لا يخصنا لأننا لم نحصل على شيء يؤكد ذلك ولا أعرف إن كان الأمر صحيحا ولا اعتبره كذلك إلا إن حصلت على تأكيد بأن عينته قد جاءت إيجابية".

وأضاف "حتى الآن لم نتفق مع أي منتخب من أجل المباريات الودية المقبلة وكنا نريد فقط العمل على المعسكر الحالي حاليا ومن الغد سنبدأ العمل على معسكرين شهر سبتمبر وأكتوبر، في شهر سبتمبر سنلعب مباراة رسمية ضد إثيوبيا وأخرى ودية وفي شهر أكتوبر سنلعب مباراتين وديتين سيتم الاتفاق عليهم قريبا".

وأتم "من الوارد أن نلعب مع منتخبات من أي قارة في العالم ولكن ستكون منتخبات أقوى من الذين لعبنا ضدهم في المباريات السابقة".

وحقق منتخب مصر الفوز السابع على التوالي تحت قيادة روي فيتوريا الذي حقق الانطلاقة الأفضل لأي مدرب مع منتخب مصر منذ الألفية الحالية.

الفوز هو الثاني لمصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المباراة شهدت المشاركة الدولية الأولى لأكثر من لاعب وهم هشام صلاح ومحمد غنام ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي.