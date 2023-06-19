محمود حمادة يجيب على سؤال الانتقال لـ الأهلي أو الزمالك

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمود حمادة

أجاب محمود حمادة لاعب وسط فاركو ومنتخب مصر على سؤال هل سينتقل إلى الأهلي أو الزمالك في الموسم المقبل.

وقال حمادة عبر قناة أون تايم سبورتس: "فاركو نادي محترم ومحترف ولا يقف أمام لاعبيه في أي شيء، والأمر الذي سيكون فيه مصلحة النادي هو ما سيحدث وفقا للإدارة".

وأضاف "أشكر نادي فاركو لأنه يوفر كل مقومات النجاح للاعبيه وهو السبب الأول حتى أظهر بشكل جيد وأن يراني روي فيتوريا ويضمني لمنتخب مصر".

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وأتم تصريحاته "فيتوريا اسم كبير ومدرب كبير ويتعامل مع اللاعبين بطريقة رائعة ودائما ما يمنح كل اللاعبين الثقة".

وشارك محمود حمادة مع منتخب مصر في الفوز على جنوب السودان ودينا بثلاثية دون رد.

ومن قبلها شارك في الانتصار على غينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

محمود حمادة البالغ من العمر 29 عاما لعب الموسم الحالي في الدوري مع فاركو 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

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