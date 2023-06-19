هاني سعيد: لا نعلم لماذا يتم ضغط مباريات بيراميدز وهناك فريق لم يلعب في الكأس حتى الآن

تعجب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز من مواعيد مباريات فريقه المقبلة عقب التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس مصر، يوم 21 يونيو الجاري.

وقال هاني سعيد عبر قناة صدى البلد: "لا نعلم ما هو الهدف من المواعيد التي يتم وضعها لـ بيراميدز، سنلعب ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر يوم 21 ونهاية التوقف الدولي يوم 20".

وأضاف "بلاتي توريه سيصل إلى مصر بعد 18 ساعة من الطيران وقبل المباراة بيوم واحد فقط".

وواصل "لا يوجد لدينا مشكلة في ضغط المباريات ولكن نريد أن نعلم لماذا يحدث معنا ذلك".

وأتم تصريحاته "لماذا الاستعجال على خوض بيراميدز مباراة دور الـ16 ومن سيفوز سيصل إلى دور الثمانية، وهناك أحد الفرق لم تلعب دور الـ32 حتى الآن".