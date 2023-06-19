هاني سعيد: لا نعلم لماذا يتم ضغط مباريات بيراميدز وهناك فريق لم يلعب في الكأس حتى الآن

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 00:55

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو - هاني سعيد - الأهلي - بيراميدز

تعجب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز من مواعيد مباريات فريقه المقبلة عقب التوقف الدولي.

ومن المنتظر أن يلعب بيراميدز ضد الاتحاد السكندري في دور الـ16 لكأس مصر، يوم 21 يونيو الجاري.

وقال هاني سعيد عبر قناة صدى البلد: "لا نعلم ما هو الهدف من المواعيد التي يتم وضعها لـ بيراميدز، سنلعب ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر يوم 21 ونهاية التوقف الدولي يوم 20".

أخبار متعلقة:
عضو مجلس الاتحاد يكشف موقف ناديه من بيع هشام صلاح لـ الزمالك عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة عامر حسين: نراسل منتخبات قوية لمواجهتها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

وأضاف "بلاتي توريه سيصل إلى مصر بعد 18 ساعة من الطيران وقبل المباراة بيوم واحد فقط".

وواصل "لا يوجد لدينا مشكلة في ضغط المباريات ولكن نريد أن نعلم لماذا يحدث معنا ذلك".

وأتم تصريحاته "لماذا الاستعجال على خوض بيراميدز مباراة دور الـ16 ومن سيفوز سيصل إلى دور الثمانية، وهناك أحد الفرق لم تلعب دور الـ32 حتى الآن".

هاني سعيد بيراميدز كأس مصر
نرشح لكم
محمود حمادة يجيب على سؤال الانتقال لـ الأهلي أو الزمالك عضو مجلس الاتحاد يكشف موقف ناديه من بيع هشام صلاح لـ الزمالك عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة مران الأهلي - نهاية الراحة.. عودة كولر ومعلول وقندوسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود غنام محمد: أتمنى أن أكون عند حسن ظن فيتوريا.. وسمعت فقط عن اهتمام الزمالك مصطفى فتحي: فيتوريا يساعدنا على الظهور بشكل مميز.. وهذا موقفي مع بيراميدز النني يخوض تدريبه على ملعب غزل المحلة الهدف الدولي الأول منذ 1312 يوما.. كهربا يضيف الثاني لـ مصر في جنوب السودان
أخر الأخبار
غرابة: سنخوض وديات قوية خلال الفترة المقبلة.. ولا نعلم إذا كانت عينة محمد هلال إيجابية 17 دقيقة | منتخب مصر
محمود حمادة يجيب على سؤال الانتقال لـ الأهلي أو الزمالك 25 دقيقة | ميركاتو
هاني سعيد: لا نعلم لماذا يتم ضغط مباريات بيراميدز وهناك فريق لم يلعب في الكأس حتى الآن 30 دقيقة | الكرة المصرية
حتى لعبة كرواتيا المفضلة لم تشفع لها.. إسبانيا تتوج بدوري الأمم الأوروبية 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
عضو مجلس الاتحاد يكشف موقف ناديه من بيع هشام صلاح لـ الزمالك 50 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - نهاية الراحة.. عودة كولر ومعلول وقندوسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: نراسل منتخبات قوية لمواجهتها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 3 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 4 من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟