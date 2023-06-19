عضو مجلس الاتحاد يكشف موقف ناديه من بيع هشام صلاح لـ الزمالك

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري موقف فريقه من الموافقة على بيع هشام صلاح للزمالك.

وقال سلامة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نرحب دائما بأي مفاوضات مع الزمالك ولكن حتى اليوم لم يصلنا أي عرض رسمي لهشام صلاح والأمر يعتمد أيضا على احتياجات زوران مانولوفيتش للموسم الجديد وإذا حصلنا على عرض جدي وتم الموافقة عليه من قبل الإدارة الفنية للكرة فلن يكون هناك أي مشكلة في إتمام الصفقة".

وتابع "لا يوجد جديد في أمر محمود علاء حتى الآن ونرحب بتجديد الإعارة عقب نهايتها وأو شرائه بشكل نهائي ولكننا ننتظر المباراتين الهامتين ضد بيراميدز وسيراميكا كليوباترا للحديث عن احتياجات الفريق مع محمد عمر المدير الرياضي".

وشارك هشام صلاح في مباراته الدولية الأولى مع منتخب مصر خلال الفوز الودي على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويقضي محمود علاء الموسم الحالي معارا من الزمالك للاتحاد السكندري.

وشارك صاحب الـ 26 عاما مع الاتحاد السكندري منذ بداية الموسم الحالي في 26 مباراة وخلالهم صنع هدفا وحيدا.