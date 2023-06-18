مران الأهلي - نهاية الراحة.. عودة كولر ومعلول وقندوسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وقاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني مران الفريق بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة، وعقد ‏محاضرة نظرية مع اللاعبين دخل التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة ‏المقبلة، كما عقد جلسة تنسيقية مع جهازه المعاون.‏

وخاض الفريق فقرة إحماء أعقبها تدريبات الكرة.

فيما أدى علي لطفي ومضطفى شوبير ‏ومصطفى مخلوف ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس.

وشارك علي معلول وأحمد قندوسي في التدريبات بعد العودة إلى القاهرة.‏

وكان كولر قد منح الفريق راحة بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال ‏إفريقيا، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.