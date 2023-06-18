مران الأهلي - نهاية الراحة.. عودة كولر ومعلول وقندوسي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
الأحد، 18 يونيو 2023 - 23:55
كتب : حسام نور الدين
استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وقاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني مران الفريق بعد ساعات من وصوله إلى القاهرة، وعقد محاضرة نظرية مع اللاعبين دخل التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، كما عقد جلسة تنسيقية مع جهازه المعاون.
وخاض الفريق فقرة إحماء أعقبها تدريبات الكرة.
فيما أدى علي لطفي ومضطفى شوبير ومصطفى مخلوف ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.
وشارك علي معلول وأحمد قندوسي في التدريبات بعد العودة إلى القاهرة.
وكان كولر قد منح الفريق راحة بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر الذي لعب 6 مباريات أكثر.