عامر حسين: نراسل منتخبات قوية لمواجهتها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

الأحد، 18 يونيو 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد جنوب السودان

كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على سبب اختيار جنوب السودان لمواجهته وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل وديا على استاد القاهرة.

وقال حسين عبر قناة صدى البلد: "روي فيتوريا معجب بعدد من لاعبي منتخب الشباب ولذلك ضم بعضهم للمعسكر للحصول على الخبرات ويعمل على خفض معدل الأعمار في المستقبل".

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وتابع "نفاوض منتخبات قوية لمواجهتها خلال الفترة المقبلة وفيتوريا حضر برنامج للإعداد لكأس الأمم الإفريقيا".

وواصل "مباراة إثيوبيا ضمن حسابات فيتوريا في التصنيف ولذلك كان يريد تحقيق الفوز في مباراة اليوم وفضل مواجهة جنوب السودان للحفاظ على التصنيف".

وأضاف "لا زلنا في مرحلة مراسلة الاتحادات لاختيار المباريات الودية المقبلة وهناك عدد من العروض وسنختار المناسب فنيا وماديا بالنسبة لنا وفيتوريا لم يحدد ما إذا كان سيواجه منتخب إفريقي أو لا".

وحقق منتخب مصر الفوز السابع على التوالي تحت قيادة روي فيتوريا الذي حقق الانطلاقة الأفضل لأي مدرب مع منتخب مصر منذ الألفية الحالية.

الفوز هو الثاني لمصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المباراة شهدت المشاركة الدولية الأولى لأكثر من لاعب وهم هشام صلاح ومحمد غنام ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي.

وارتدى تريزيجيه شارة قيادة منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه.

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