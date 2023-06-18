رئيس اتحاد الطائرة يكشف سبب عدم سفر فريدة العسقلاني مع المنتخب

تحدث ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن أسباب عدم سفر فريدة العسقلاني مع منتخب مصر للسيدات في بطولة إفريقيا.

وانتشرت أنباء عن خلاف وقع بين فريدة العسقلاني وعماد نوار مدرب منتخب السيدات للكرة الطائرة، ووصلت التكهنات بشأن أسبابه إلى "خلاف حول ألوان ملابس الفريق".

وقال قمر في تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "فريدة العسقلاني شخصية محترمة ومهذبة وحققت بطولة إفريقية وفازت بجائزة أفضل لاعبة، وبالتالي هي رمز للكرة الطائرة".

وأضاف "عماد نوار مدرب المنتخب في سن والدها، وفريدة تحترم الأكبر منها، وسواء كان ما حدث سوء تفاهم أو لا فهي مسألة داخلية وسنحلها".

وأوضح "لا أعتقد أن مسألة تافهة مثل لون الملابس وراء ما حدث. فريدة اتصلت بي الخميس الماضي لتخبرني أن لديها ظروف شخصية تمنعها عن السفر، ولا يمكنني أن أسأل فتاة عن ظروفها الشخصية".

وتابع قمر "ولكن كإجراء طبيعي يجب أن يُجرى تحقيق داخل الاتحاد. وإذا كان الظرف أو سبب التخلف مقبولا ستتعرض لغرامة بسيطة، أما لو وجدنا السبب غير مقنع سيكون هناك جزاء أكبر".

وواصل "لا زلت أنتظر تقرير عماد نوار ورؤيته لتخلفها عن المنتخب. والتحقيق سيبدأ هذا الأسبوع في الشؤون القانونية بما أن فريدة هنا في مصر".

وتم توقيع غرامات مالية على خلفية قضية انتقال مريم مصطفى من الأهلي إلى الزمالك ودعاء محمد من الزمالك إلى الأهلي.

وعن تلك الغرامات قال قمر: "حتى الآن لم يتم سداد تلك الغرامات، ولكننا أرسلنا لكل الأندية فيما يخص المديونية، وفي الموسم الجديد لن نسجل لاعبا لأي من الأندية قبل سداد المتأخرات أو جدولتها".

وأوضح "مديونية الأندية تصل إلى 12 مليون جنيه، أغلبيتهم في الزمالك، حوالي 8 أو 9 ملايين. وأعتقد أنه مدين للاتحادات كلها وليس اتحاد الطائرة فقط. هناك ظروف ومسائل داخلية وكل الاتحادات تشتكي من مديونيات الزمالك، وأعتقد أن هذا الأمر يجب حله".