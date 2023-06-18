غنام محمد: أتمنى أن أكون عند حسن ظن فيتوريا.. وسمعت فقط عن اهتمام الزمالك

شدد غنام محمد لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر على سماعه عن اهتمام الزمالك مثله مثل المتابعين.

وشارك غنام مع منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه في الفوز على جنوب السودان ودية بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال غنام عبر قناة أون تايم سبورتس: "الوجود في منتخب مصر شيء كبير جدا وأي شخص يتمنى التواجد وسيعطيني ذلك الأمر دفعة خلال الفترة المقبلة وأتمنى أن أكون عند حسن ظن روي فيتوريا دائما".

وتابع "اهتمام الزمالك؟ سمعت بذلك الأمر مثلكم تماما ولكن لم يتحدث معي أي أحد عن الأمر ولا يزال في عقدي ثلاث أو أربع سنوات مع فيوتشر وأي مفاوضات ستكون من خلال النادي".

وأضاف "لو حصلت على عروض من خارج مصر سيكون الأمر أفضل بالطبع من العروض الداخلية ولكن حاليا أنا أركز مع فيوتشر ولدينا نصف نهائي كأس الرابطة ضد المصري والعروض تتعلق بالنادي وأنا تحت أمره في أي توقيت ونريد تحقيق شيء جيد للنادي خلال الموسم الحالي والموسم المقبل".

وأتم "الجماهيرية هي رقم واحد في التتويج بالبطولات وهذا يشكل الفارق للأهلي والزمالك ولذلك سيكون من الصعب على أي فريق آخر التتويج بالدوري".

وشارك غنام مع فيوتشر منذ بداية الموسم الحالي في 32 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفا واحد.