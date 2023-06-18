هشام صلاح: فيتوريا يجعلني أطور من نفسي.. وهذه حقيقة العروض

عبر هشام صلاح ظهير أيمن منتخب مصر عن سعادته بالعمل تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

هشام صلاح النادي : الاتحاد السكندري مصر

وفاز منتخب مصر على جنوب السودان وديا بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل مصطفى فتحي هدف منتخب مصر الأول في المباراة، ثم أضاف كهربا الهدف الثاني ومحمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثالث.

وقال صلاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "نفذنا المهمة المطلوبة منا وهي التأهل إلى كأس أمم إفريقيا واليوم كانت أول مشاركة لي مع منتخب مصر وأشكر الله عليها وأتمنى أن أشارك مجددا بقميص المنتخب".

وأضاف "فيتوريا دائما ما يمنحني الثقة ويحفزني بشكل كبير ويتحدث معي بطريقة إيجابية ويجعلني أركز في تفاصيل صغيرة لا أنتبه لها".

وواصل "محمد صلاح يتعامل مع كل اللاعبين كأنهم أشقائه الصغار ويتحدث معنا بطريقة إيجابية ويدعمنا دائما".

وأردف "فيتوريا يجعلنا نطور بعض النقاط ويزيد من طموحنا وبشكل شخصي حديثه كان له تأثيرا كبيرا على المستوى الذي أقدمه ويطالبنا دائما بالاستمرارية وتطوير الأداء والارتقاء بمكانة كل لاعب".

لاعب الاتحاد السكندري أتم تصريحاته "لا يوجد أي عروض وصلتني، أنا أركز مع الاتحاد فقط ونحاول إدخال بطولة للنادي حتى أترك بصمة يتذكرني بها الجمهور عندما أرحل أو أعتزل كرة القدم".

وشارك هشام صلاح لأول مرة مع منتخب مصر خلال مباراة جنوب السودان.