مصطفى فتحي: فيتوريا يساعدنا على الظهور بشكل مميز.. وهذا موقفي مع بيراميدز

يرى مصطفى فتحي لاعب منتخب مصر أن طريقة لعب روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة تجعل اللاعبين يقدمون أفضل مستوى لهم.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز مصر

وفاز منتخب مصر على جنوب السودان وديا بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال مصطفى فتحي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "فيتوريا لديه ميزة وهي أن أي لاعب يقدم مستوى مميز مع فريقه ينضم للمنتخب ودائما ما يقول لنا عندما نعود للأندية يجب أن نقدم كل ما لدينا وهو عندما يرى لاعب يقدم مستوى رائع سيضمه للمنتخب".

وأضاف "نحن منتخب مصر نلعب كل مباراة من أجل الفوز أيا كان الخصم سواء كانت مباراة رسمية أو ودية".

وأكمل "فيتوريا منحنا حرية في التحركات الهجومية وهذه ميزة تجعلنا نلعب بشكل مريح".

وأتم تصريحاته "إن شاء الله أنا مستمر مع بيراميدز".

وسجل مصطفى فتحي هدف منتخب مصر الأول في المباراة، ثم أضاف كهربا الهدف الثاني ومحمود حسن "تريزيجيه" الهدف الثالث.