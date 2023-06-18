مؤتمر فيتوريا: الفوز أعطى الثقة للعناصر الجديدة.. ونعطي إشارة لكل لاعب في مصر

شدد روي فيتوريا مدرب منتخب مصر على أن مواجهة جنوب السودان كانت ضرورية لإعطاء الثقة للعناصر الجديدة.

وحقق منتخب مصر الفوز وديا على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل على استاد القاهرة.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "استحققنا الفوز بشكل واضح في المباراة والهدف الأساسي منها كان الظهور بنفس الشكل ولكن بعناصر مختلفة".

واستمر "رغم عمل اللاعبين معي لفترة قليلة ولكنهم ظهروا بالشكل الذي طلبناه منهم وكان من المهم أن يعرف اللاعبين الجدد أهمية ارتداء قميص منتخب مصر لكي يتمكنوا من حمل مسؤوليته".

وواصل "مباراة اليوم أعطت الثقة للاعبين لكي يكونوا متحمسين ولديهم ثقة كبيرة في المشاركة مع منتخب مصر ويتطور أدائهم".

وتابع "معسكرنا كان جيد جدا وسعيد بالتزام اللاعبين خلاله ولكننا نعرف أننا لا زلنا بحاجة إلى الكثير من العمل والاستمرار على نفس التركيز والكفاءة المطلوبة".

وشدد "باستدعاء عناصر جديدة للمنتخب ومن خلال المباريات المتتالية والجدول الذي نعمل به نعطي إشارة لكل لاعب بأنه تحت ملاحظة مدرب منتخب مصر لأن اللاعب بحاجة إلى أن يتم وضعه تحت ظروف تساعده على التطور والظهور بشكل جيد".

وأضاف "الفوز كان مهما جدا خلال ذلك التوقيت لأننا غيرنا الفريق بالكامل مقارنة بالمباريات الماضية التي لعبناها وخلال الوقت القليل الذي عملنا فيه تمكن اللاعبين من تنفيذ العمل الذي طلب منهم وذلك يعني أنهم على تواصل جيد مع المدرب ويمكنهم تنفيذ طريقة لعبه".

وأردف "سعيد جدا بالمعسكر لأن ذلك النوع من المباريات يكون صعبا ورأينا الفرق الكبرى في إفريقيا خسرت من فرق أصغر خلال الجولة الحالية من التصفيات".

وكشف "من الآن وحتى بطولة إفريقيا التنظيم سيكون مهما جدا لنصل إلى البطولة بشكل جيد ولدينا 6 أشهر للعمل لذلك يجب أن نبدأ في تنظيم أنفسنا وتنظيم عملنا ولدينا معسكرين في شهر سبتمبر المقبل وفي أكتوبر سنحاول خلالهم تجهيز الفريق للوصول لأهدافنا، حددنا بشكل كبير شكل كل خصم ولكن نريد التأكد من المباريات المقبلة لكي نحدد الخصم الذي نريد مواجهته استعدادا لكأس الأمم الإفريقية وفي شهر نوفمبر سنبدأ في تصفيات كأس العالم".

وأتم "ثلاثي وسط الملعب الأساسي؟ أرى أنه يجب أن يكون لدينا الكثير من الحلول في كل مركز ولدينا عناصر شاركت معنا في السابق مثل محمد النني وطارق حامد وإمام عاشور وحمدي فتحي ولكن حاليا نحاول اكتساب عناصر جديدة مثل محمد رضا بوبو ومهند لاشين كما نحاول توظيف مصطفى فتحي في وسط الملعب".

وحقق منتخب مصر الفوز السابع على التوالي تحت قيادة روي فيتوريا الذي حقق الانطلاقة الأفضل لأي مدرب مع منتخب مصر منذ الألفية الحالية.

الفوز هو الثاني لمصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المباراة شهدت المشاركة الدولية الأولى لأكثر من لاعب وهم هشام صلاح ومحمد غنام ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي.

وارتدى تريزيجيه شارة قيادة منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه.