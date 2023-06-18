الانتصار السابع على التوالي مع فيتوريا.. مصر تفوز على جنوب السودان وديا بثلاثية

الأحد، 18 يونيو 2023 - 22:04

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - مصر ضد جنوب السودان

واصل منتخب مصر انتصاراته المتتالية تحت قيادة روي فيتوريا بالفوز على جنوب السودان بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة.

الفوز كان هو السابع على التوالي لمصر تحت قيادة روي فيتوريا الذي حقق الانطلاقة الأفضل لأي مدرب مع منتخب مصر منذ الألفية الحالية.

وسجل أهداف مصر في المباراة كل من محمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

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الفوز هو الثاني لمصر خلال فترة التوقف الدولي الحالية بعد الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المباراة شهدت المشاركة الدولية الأولى لأكثر من لاعب وهم هشام صلاح ومحمد غنام ومحمد رضا "بوبو" ومحمود مرعي.

وارتدى تريزيجيه شارة قيادة منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه.

التشكيل

بدأ منتخب مصر المباراة بثلاثي هجومي مكون من تريزيجيه وكهربا ومصطفى فتحي.

أحداث المباراة

الهجمة الأولى كانت من نصيب جنوب السودان في الدقيقة التاسعة بعد خطأ من ياسر إبراهيم ولكن محمد صبحي تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 19 تقدم منتخب مصر عن طريق مصطفى فتحي الذي سجل من الزاوية الضيقة للحارس بطريقة رائعة.

وكاد فتحي أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجوار المرمى.

زيزو أيضا أهدر فرصة أخرى لتسجيل الثاني بعد جملة جماعية رائعة في الدقيقة الـ 28.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل كهربا الهدف الثاني بعد خطأ من الدفاع الذي فقد الكرة ليمرر تريزيجيه لكهربا ليسدد بقوة في الشباك.

في الشوط الثاني أهدر منتخب جنوب السودان فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ 69 برأسية فوق المرمى.

وأنهى تريزيجيه ثلاثية مصر في الدقيقة الـ 73 بمتابعة لتسديدة الشحات التي تصدى لها حارس المرمى.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة الـ 76 ليرتدي علي جبر شارة القيادة للمرة الأولى في مسيرته الدولية.

وينتظر منتخب مصر مواجهة إثيوبيا في شهر سبتمبر المقبل في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ضمن التأهل إلى النهائيات.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في كوتديفوار خلال شهر يناير المقبل.

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