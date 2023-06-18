كرة يد - فريق قداح يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.. ماجديبورج يحقق لقبه الرابع

توج ماجديبورج الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا وذلك بالفوز على كيلسي البولندي بنتيجة 30-29 في المباراة النهائية.

وبذلك حقق ماجديبورج اللقب الرابع في تاريخه، والأول منذ عام 2022.

فيما خسر كيلسي النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد خسارة النسخة الماضية أمام برشلونة.

على الجانب الآخر فاز برشلونة بالمركز الثالث، بعد فوزه على باريس سان جيرمان بنتيجة 37-31.

وكان ماجديبورج قد مر للنهائي على حساب برشلونة حامل اللقب، فيما تأهل كيلسي على حساب باريس.

وسينتقل حسن وليد قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد إلى صفوف كيلسي مع بداية الموسم الجديد.

وضمن كيلسي المشاركة في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بتأهله إلى النهائي، وذلك لأن الطرف الثاني هو ماجديبورج الألماني.

ويحمل ماجديبورج لقب كأس العالم للأندية، وبناء عليه ضمن مشاركته دون الحاجة لمقعد دوري أبطال أوروبا، الذي سيتجه لطرف النهائي الآخر أيا كانت النتيجة.

الفرق المتأهلة لمونديال أندية كرة اليد:

- ماجديبورج حامل اللقب

- الأهلي ممثل إفريقيا

- كيلسي ممثل أوروبا

- النجمة البحريني عن آسيا

- سان فيرناندو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية

- الخليج والنور (ممثلان عن السعودية)

ويتبقى 5 مقاعد هم:

- بطل أمريكا الشمالية

- بطل أوقيانوسيا

- بطل البطولة العربية

- فريقان ببطاقتي دعوة من الاتحاد الدولي

وتقام البطولة في الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر المقبل.