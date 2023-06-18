تنس - ميار شريف تتوج ببطولة فالنسيا.. وتصنيف تاريخي مرتقب

توجت ميار شريف ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا في المباراة النهائية.

وفازت شريف بنتيجة 6-3 في المجموعتين.

وهذه البطولة من فئة التحدي "تشالنجر" وتساوي 125 نقطة في التصنيف.

ويعني ذلك أن ميار شريف ستنال 125 نقطة في التصنيف.

وتحتل ميار شريف المركز الـ 40 في التصنيف الدولي للسيدات، ومن المنتظر أن تقودها تلك الدفعة للتقدم فوق المركز الرابع والثلاثين.

وبذلك ستحطم ميار شريف أفضل تصنيف مصري في تاريخ التنس، وهو المركز 34 المسجل باسم إسماعيل الشافعي في أبريل 1975.

وتوجت شريف بلقب ماكارسكا المفتوحة للسيدات فئة الـ 125 نقطة قبل أيام، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.