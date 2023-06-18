انتهى نهائي دوري الأمم - إسبانيا (0) 5-4 (0) كرواتيا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

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وجاء تشكيل الماتادور كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: خيسوس نافاس - روبين لو نورمان - أيميريك لابورت - جوردي ألبا

خط الوسط: رودري - فابيان رويز

أمامهما: ماركو أسينسيو - جافي - ييريمي بينو

خط الهجوم: ألفارو موراتا

على الناحية الأخرى جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يوسيب يورانوفيتش - يوسيب سوتالو - مارتن إرليك - إيفان بيريسيتش

خط الوسط: لوكا مودريتش - مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - لوكا إيفانوسيك

وتمكنت كرواتيا من التأهل على حساب هولندا بنتيجة 4-2.

فيما عبرت إسبانيا إلى النهائي بالفوز على إيطاليا 2-1.

وحسمت إيطاليا المركز الثالث بالفوز على هولندا بنتيجة 3-2.

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ركلة لأخرى الآن

أيميريك لابورت يهدر.. في العارضة!

إيفان بيريسيتش يسجل لكرواتيا

ماركو أسينسيو يسجل لإسبانيا

لوفرو ماير يهدر الرابعة لكرواتيا

ميكيل ميرينو يسجل لإسبانيا

لوكا مودريتش يسجل لكرواتيا

رودري يسجل لإسبانيا

مارسيلو بروزوفيتش يسجل لكرواتيا

خوسيلو يسجل لإسبانيا

نيكولا فلاسيتش يسجل لكرواتيا

ركلات الترجيح

نهاية الوقت الأصلي

ق 66 خوسيلو وأنسو فاتي بدلا من ألفارو موراتا وييريمي بينو

ق 61 برونو بيتكوفيتش بدلا من ماريو باساليتش

ق 50 إيفان بيريشيتش أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار وصلت للاعب يوسيب يورانوفيتش على القائم الثاني الذي سدد الكرة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

استراحة

ق 31 أرسلت الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها إيفان بيريشيتش براسية ولكن تصدى لها الحارس أوناي سيمون.

ق 27 الكرة أسينسيو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها رودري برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

ق 12 جافي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة