الهدف الدولي الأول منذ 1312 يوما.. كهربا يضيف الثاني لـ مصر في جنوب السودان

الأحد، 18 يونيو 2023 - 20:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كهربا

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك جنوب السودان.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

مصر

ويلعب منتخب مصر وديا ضد جنوب السودان في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وافتتح مصطفى فتحي التسجيل للفراعنة في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد خطأ من الدفاع في التمرير ثم تسديدة قوية.

أخبار متعلقة:
بعد 8 سنوات.. مصطفى فتحي يسجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا - لم يصعد أحد.. غانا في صراع ثلاثي والحسم في الجولة الأخيرة

ويعد هذا الهدف هو الدولي الخامس لمهاجم الأهلي مع منتخب مصر.

وكان آخر هدف لـ كهربا بقميص منتخب مصر خلال مواجهة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021 السابقة.

بالتحديد في 14 نوفمبر 2019 أي منذ 3 سنوات و7 شهور و4 أيام (1312) يوما.

وانتهت وقتها المباراة بتعادل مصر وكينيا بهدف لكل فريق.

وشارك كهربا قبل مواجهة جنوب السودان في 28 مباراة دولية مع منتخب مصر.

الأهلي كهربا منتخب مصر
نرشح لكم
بعد 8 سنوات.. مصطفى فتحي يسجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(0) جنوب السودان.. تبديلان مع بداية الشوط الثاني تشكيل مصر - صبحي يحرس المرمى.. وكهربا أساسي أمام جنوب السودان اتحاد الكرة يكشف تفاصيل شراكته الجديدة مع بوما مواعيد مباريات الأحد 18 يونيو 2023.. ودية مصر ونهائي دوري الأمم الأوروبية حازم إمام: لذلك سعدت بتتويج الأهلي.. ونجهز مباراة ودية قوية لمنتخب مصر مؤتمر فيتوريا: هذا قائد المنتخب في غياب صلاح.. ولذلك لم نلعب ضد خصم أقوى اتحاد الكرة يعلن تفاصيل شراكته مع "بوما" في مؤتمر صحفي
أخر الأخبار
التشكيل - مودريتش ضد جافي في نهائي دوري الأمم بين إسبانيا وكرواتيا 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهدف الدولي الأول منذ 1312 يوما.. كهربا يضيف الثاني لـ مصر في جنوب السودان 25 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا - لم يصعد أحد.. غانا في صراع ثلاثي والحسم في الجولة الأخيرة 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد 8 سنوات.. مصطفى فتحي يسجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر 50 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا - في ظهور عوار الأول.. الجزائر تعقد موقف أوغندا وتحافظ على العلامة الكاملة ساعة | الكرة الإفريقية
تأهلت موزمبيق أم لا؟ موقع "كاف" الرسمي لا يعترف بقراره! ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر مباراة ودية - مصر (2)-(0) جنوب السودان.. تبديلان مع بداية الشوط الثاني ساعة | منتخب مصر
أثلتيك: تم الاتفاق.. نجم البرتغال إلى الهلال السعودي ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي