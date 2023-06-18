الهدف الدولي الأول منذ 1312 يوما.. كهربا يضيف الثاني لـ مصر في جنوب السودان

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك جنوب السودان.

محمود كهربا النادي : الأهلي مصر

ويلعب منتخب مصر وديا ضد جنوب السودان في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وافتتح مصطفى فتحي التسجيل للفراعنة في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد خطأ من الدفاع في التمرير ثم تسديدة قوية.

ويعد هذا الهدف هو الدولي الخامس لمهاجم الأهلي مع منتخب مصر.

وكان آخر هدف لـ كهربا بقميص منتخب مصر خلال مواجهة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا 2021 السابقة.

بالتحديد في 14 نوفمبر 2019 أي منذ 3 سنوات و7 شهور و4 أيام (1312) يوما.

وانتهت وقتها المباراة بتعادل مصر وكينيا بهدف لكل فريق.

وشارك كهربا قبل مواجهة جنوب السودان في 28 مباراة دولية مع منتخب مصر.