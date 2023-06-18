انتهت مباراة ودية - مصر (3)-(0) جنوب السودان

الأحد، 18 يونيو 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه - مصر ضد جنوب السودان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد جنوب السودان الودية على استاد القاهرة.

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نهاية المباراة

ق76. دخول محمود مرعي وغنام محمد بدلا من تريزيجيه وياسر إبراهيم.

ق73. جووووول الثالث لمنتخب مصر عن طريق محمود حسن تريزيجيه بمتابعة لتسديدة الشحات التي تصدى لها الحارس.

ق69. فرصة تقليص الفارق تضيع على جنوب السودان برأسية فوق المرمى.

دخول محمد رضا بوبو وهشام صلاح بدلا من أحمد رمضان وأحمد سيد زيزو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. جووووول الثاني لمنتخب مصر بعد خطأ فادح من الدفاع قطعها تريزيجيه ومررها لكهربا الذي سدد بقوة في الشباك.

ق28. زيزو يهدر فرصة الهدف الثاني بعد جملة جماعية رائعة.

ق22. مصطفى فتحي كاد أن يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

ق19. جوووووول أول راائع لمنتخب مصر عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة من كهربا ليضع الكرة في الزاوية الضيقة للحارس بوجه القدم الخارجي.

ق9. هجمة أولى لجنوب السودان بعد خطأ من ياسر إبراهيم ومحمد صبحي يتألق في التصدي.

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل

مصر جنوب السودان
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