أثلتيك: تم الاتفاق.. روبن نيفيز إلى الهلال السعودي

الأحد، 18 يونيو 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - ولفرهامبتون

توصل الهلال السعودي لاتفاق مع ولفرهامبتون الإنجليزي لضم لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز.

جاء ذلك بحسب ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك"، الذي كشف عن قيمة الصفقة، البالغة 55 مليون يورو (47 مليون جنيه استرليني).

ويتبقى عام واحد في عقد نيفيز مع ولفرهامبتون.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: برشلونة يصل لاتفاق مبدئي بشأن ضم فيتور روكي تقرير: ليستر يرفض عرض توتنام لشراء ماديسون وبارنز قناة TF1: لويس إنريكي يقترب من خلافة جالتييه في سان جيرمان صحيفة سعودية: اتحاد جدة يقترب من جوندوجان

وحاليا تستمر المفاوضات بين الهلال ونيفيز فيما يخص الشروط الشخصية لعقده الجديد.

وكان نيفيز مستهدفا من جانب نادي برشلونة الإسباني، وبالفعل بدأت المحادثات منذ الصيف الماضي، كما جرت محادثات أخرى مع وكيله جورجي مينديش.

ولكن تحركات برشلونة لم تستمر كثيرا، لأن مدربه تشافي هيرنانديز لم يكن مقتنعا بكون نيفيز هو البديل الأنسب لأسطورة الفريق سيرجيو بوسكيتس.

ورحل بوسكيتس عن برشلونة بنهاية الموسم، بعد 18 عاما في النادي.

وأنهى نيفيز -26 عاما- الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون في المركز الثالث عشر.

وشارك اللاعب البرتغالي الدولي في 35 مباراة بالدوري هذا الموسم، وسجل 6 أهداف.

روبن نيفيز الدوري السعودي الهلال
نرشح لكم
"لا تصدقوا الشائعات".. كانتي إلى الاتحاد سون يرفض الانتقال للدوري السعودي: لدي المزيد لأحققه في إنجلترا تقرير: كريستيانو رونالدو قد يشارك أمام الزمالك الرياضية السعودية: اتحاد جدة مهدد بإيقاف قيد لاعبيه مطالب جيرارد قد تبعده عن الاتفاق السعودي.. وانتظار رده النهائي تقرير سعودي: الزمالك يطلب استعارة عمر السومة وفد فيفا يزور ملعب اتحاد جدة من أجل كأس العالم للأندية الرياضية السعودية: برناردو سيلفا بديلا لـ ميسي في الهلال
أخر الأخبار
"لا تصدقوا الشائعات".. كانتي إلى الاتحاد 2 ساعة | السعودية
المزيد من المتاعب لهانز فليك.. كولومبيا تفوز على ألمانيا وديا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - تفوق مصري في اليوم الأول من السلسلة الختامية لأفضل ثمانية 4 ساعة | رياضات أخرى
الشناوي: كنت أريد مواجهة صنداونز.. وطلبت مرة الرحيل من الأهلي وحقيقة أزمة الحضري 4 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الجمع بين ثلاثية الألعاب الجماعية.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوج بالدوري 4 ساعة | كرة سلة
الشناوي: هذه أغلى بطولة لي.. وسبب رفض عرض النصر وقصة اشتباكي مع طبيب الهلال 4 ساعة | الدوري المصري
في ظهور الضاوي.. تعادل بين تونس والجزائر وديا 4 ساعة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: سنرسل إلى فيفا ما يثبت أن احتفال أفشة كان تحية لـ والده 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 2 على رأسهم صلاح.. 6 لاعبين يغادرون معسكر منتخب مصر 3 انتهت تصفيات أمم إفريقيا - غينيا (1) (2) مصر.. إلى أمم إفريقيا 4 في الجول يكشف تطورات موقف حسين الشحات من التجديد مع الأهلي