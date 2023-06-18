أثلتيك: تم الاتفاق.. روبن نيفيز إلى الهلال السعودي

توصل الهلال السعودي لاتفاق مع ولفرهامبتون الإنجليزي لضم لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز.

جاء ذلك بحسب ديفيد أورنستين صحفي موقع "ذا أثلتيك"، الذي كشف عن قيمة الصفقة، البالغة 55 مليون يورو (47 مليون جنيه استرليني).

ويتبقى عام واحد في عقد نيفيز مع ولفرهامبتون.

وحاليا تستمر المفاوضات بين الهلال ونيفيز فيما يخص الشروط الشخصية لعقده الجديد.

وكان نيفيز مستهدفا من جانب نادي برشلونة الإسباني، وبالفعل بدأت المحادثات منذ الصيف الماضي، كما جرت محادثات أخرى مع وكيله جورجي مينديش.

ولكن تحركات برشلونة لم تستمر كثيرا، لأن مدربه تشافي هيرنانديز لم يكن مقتنعا بكون نيفيز هو البديل الأنسب لأسطورة الفريق سيرجيو بوسكيتس.

ورحل بوسكيتس عن برشلونة بنهاية الموسم، بعد 18 عاما في النادي.

وأنهى نيفيز -26 عاما- الدوري الإنجليزي مع ولفرهامبتون في المركز الثالث عشر.

وشارك اللاعب البرتغالي الدولي في 35 مباراة بالدوري هذا الموسم، وسجل 6 أهداف.