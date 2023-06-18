قرعة كأس ألمانيا - مواجهات من الدرجة الرابعة لـ مرموش وبايرن في الدور الأول

أجريت اليوم قرعة الدور الأول لكأس ألمانيا للموسم الجديد 2023/2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند مع فرق من دوري القسم الرابع الألماني.

وتقام المباريات خلال شهر أغسطس المقبل مع بداية الموسم الجديد.

فرانكفورت هو الفريق الجديد لعمر مرموش الذي انضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وسيلعب فرانكفورت في الدور الأول مع فريق لوكوموتيف لايبزج.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا مانشستر، بينما سيعب جورتموند مع شوت ماينز.

لايبزج هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز في المباراة النهاية على آينتراخت فرناكفورت في الموسم المنقضي.

وشارك مرموش في كأس ألمانيا في الموسم الماضي مع فريقه السابق فولفسبورج، وخلاله لعب 3 مباريات وسجل هدفا واحد كان في الدور الأول أيضا.