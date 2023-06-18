قرعة كأس ألمانيا - مواجهات من الدرجة الرابعة لـ مرموش وبايرن في الدور الأول

الأحد، 18 يونيو 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أجريت اليوم قرعة الدور الأول لكأس ألمانيا للموسم الجديد 2023/2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع بايرن ميونيخ وآينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند مع فرق من دوري القسم الرابع الألماني.

وتقام المباريات خلال شهر أغسطس المقبل مع بداية الموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: أرتيتا رفض عودة سانشيز إلى أرسنال للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير على هولندا تشكيل مصر - صبحي يحرس المرمى.. وكهربا أساسي أمام جنوب السودان تقرير: ليستر يرفض عرض توتنام لشراء ماديسون وبارنز

فرانكفورت هو الفريق الجديد لعمر مرموش الذي انضم إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

وسيلعب فرانكفورت في الدور الأول مع فريق لوكوموتيف لايبزج.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع بوروسيا مانشستر، بينما سيعب جورتموند مع شوت ماينز.

لايبزج هو حامل لقب البطولة بعد أن فاز في المباراة النهاية على آينتراخت فرناكفورت في الموسم المنقضي.

وشارك مرموش في كأس ألمانيا في الموسم الماضي مع فريقه السابق فولفسبورج، وخلاله لعب 3 مباريات وسجل هدفا واحد كان في الدور الأول أيضا.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت كأس ألمانيا
نرشح لكم
ديلي ميل: أرتيتا رفض عودة سانشيز إلى أرسنال للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير على هولندا تقرير: ليستر يرفض عرض توتنام لشراء ماديسون وبارنز قناة TF1: لويس إنريكي يقترب من خلافة جالتييه في سان جيرمان مبابي: سأحدد مستقبلي في 2024 مواعيد مباريات الأحد 18 يونيو 2023.. ودية مصر ونهائي دوري الأمم الأوروبية في الدقيقة 130.. هدف قاتل يكتب صعود ألافيس إلى الدوري الإسباني أول عراقي في منتخبات أوروبا.. بلجيكا تتعادل مع النمسا في بداية "الدخيل" الدولية
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - في ظهور عوار الأول.. الجزائر تعقد موقف أوغندا وتحافظ على العلامة الكاملة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
تأهلت موزمبيق أم لا؟ موقع "كاف" الرسمي لا يعترف بقراره! 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر مباراة ودية - مصر (1)-(0) جنوب السودان.. جووووول أول راااائع 42 دقيقة | منتخب مصر
أثلتيك: تم الاتفاق.. نجم البرتغال إلى الهلال السعودي 45 دقيقة | السعودية
قرعة كأس ألمانيا - مواجهات من الدرجة الرابعة لـ مرموش وبايرن في الدور الأول 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: أرتيتا رفض عودة سانشيز إلى أرسنال 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مصر - صبحي يحرس المرمى.. وكهربا أساسي أمام جنوب السودان ساعة | منتخب مصر
للمرة الثانية على التوالي.. إيطاليا تحصد برونزية دوري الأمم الأوروبية بفوز مثير على هولندا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي