تشكيل مصر - صبحي يحرس المرمى.. وكهربا أساسي أمام جنوب السودان
الأحد، 18 يونيو 2023 - 18:40
كتب : بسام أبو بكر
دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بـ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في تشكيل الفراعنة الأساسي أمام جنوب السوادن.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب مصر ضد جنوب السودان في مباراة ودية تقام في استاد القاهرة.
وأجرى فيتوريا العديد من التغييرات على تشكيل الفراعنة في المباراة، وذلك بعد إراحة 6 لاعبين عقب خوض مواجهة غينيا الماضية في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.
ويقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم مصر أمام جنوب السودان.
وجاء تشكيل مصر كالآتي:
المرمى: محمد صبحي
الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – علي جبر – أحمد فتوح
الوسط: مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – محمود حمادة
الهجوم: مصطفى فتحي – كهربا – تريزيجيه
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد أبو جبل – هشام صلاح – محمود مرعي – محمد حمدي – محمد هاني – مروان عطية – أحمد عبد القادر – غنام محمد – محمد رضا "بوبو" – حسين الشحات – أحمد ياسر ريان