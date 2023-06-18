تشكيل مصر - صبحي يحرس المرمى.. وكهربا أساسي أمام جنوب السودان

دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بـ محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في تشكيل الفراعنة الأساسي أمام جنوب السوادن.

ويلعب منتخب مصر ضد جنوب السودان في مباراة ودية تقام في استاد القاهرة.

وأجرى فيتوريا العديد من التغييرات على تشكيل الفراعنة في المباراة، وذلك بعد إراحة 6 لاعبين عقب خوض مواجهة غينيا الماضية في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويقود محمود عبد المنعم "كهربا" هجوم مصر أمام جنوب السودان.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: أحمد رمضان – ياسر إبراهيم – علي جبر – أحمد فتوح

الوسط: مهند لاشين – أحمد سيد "زيزو" – محمود حمادة

الهجوم: مصطفى فتحي – كهربا – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل – هشام صلاح – محمود مرعي – محمد حمدي – محمد هاني – مروان عطية – أحمد عبد القادر – غنام محمد – محمد رضا "بوبو" – حسين الشحات – أحمد ياسر ريان