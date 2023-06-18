مسابقات القسم الثاني لـ في الجول: تأجيل انطلاق الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين

الأحد، 18 يونيو 2023 - 17:53

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

كشف مجدي الشيخ رئيس لجنة المسابقات بالقسم الثاني عن تأجيل الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين لمدة 24 ساعة.

وتقام الدورة الثلاثية بين الفرق الثلاثة الحاصلة على المركز السادس في مجموعات القاهرة والصعيد وبحري ويتأهل فريقان فقط لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وتأهلت أندية بروكسي والاتصالات والمنيا إلى الدورة الثلاثية المقرر إقامتها من 25 يونيو الجاري إلى 9 يوليو المقبل.

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وقال الشيخ لـ FilGoal.com: "تأجيل انطلاق الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين لمدة 24 ساعة لإقامة مباراة سموحة والنجوم على استاد الإسكندرية لتقام مباراة بروكسي مع المنيا يوم 25 يونيو".

وكشف مجدي الشيخ رئيس لجنة المسابقات بالقسم الثاني "تقام الدورة الثلاثية على استاد الإسكندرية خلال الفترة من 25 يونيو إلى 9 يوليو".

وتأتي المباريات كالآتي:

- بروكسي × المنيا (25 يونيو)

- الاتصالات × بروكسي (3 يوليو)

- المنيا × الاتصالات (9 يوليو)

وتقام جميع المباريات في تمام الساعى السادسة مساء.

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل: (باقي 6 مراكز لم تتحدد بعد)

3 فرق من الممتاز: لم تتحدد بعد

مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

مجموعة الصعيد: لافيينا وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة.

دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم

ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد

الدرجة الثانية دوري المحترفين المنيا بروكسي المصرية للاتصالات
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