موندو ديبورتيفو: برشلونة يصل لاتفاق مبدئي بشأن ضم فيتور روكي

الأحد، 18 يونيو 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

فيتور روكي

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن برشلونة توصل لاتفاق مع أتليتكو باراناينسي لضم لاعبه فيتور روكي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي البرازيلي لضم اللاعب الشاب مقابل 35 مليون يورو بالإضافة إلى 10 مليون يورو، يتم دفعها على 3 أقساط.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بحلول يوم الخميس أو الجمعة إذ سيخوض النادي البرازيلي مباراة يوم الأربعاء.

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سيوقع روكي - 18 عاما - على عقد مدته 5 سنوات حتى عام 2028.

ومن المتوقع أن تكون قيمة الشرط الجزائي مليار يورو.

ويستطيع فيتور روكي اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

ويعد فيتور روكي أحد ناشئين نادي أمريكا البرازيلي ومنه انتقل إلى كروزيرو ثم إلى أتليتكو باراناينسي.

وخلال الموسم الماضي سجل 10 أهداف وصنع خمسة في 25 مباراة مع أتليتكو باراناينسي.

فيتور روكي برشلونة أتليتكو بارانينسي
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