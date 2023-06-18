رابطة الأندية تكشف عن كرة الموسم المقبل من الدوري المصري

الأحد، 18 يونيو 2023 - 16:39

كتب : FilGoal

كرة الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية عن تصميم كرة الموسم المقبل والتي سيُلعب بها منافسات موسم 2023 - 2024 من الدوري المصري.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الموسم الجاري من الدوري في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عبر حسابها "دعونا نستعرض كرة الموسم الجديد من دوري رابطة الأندية المحترفة".

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وتظهر الكرة من تصميم شركة "بوما" التي حصلت على حقوق رعاية قميص منتخب مصر.

وأقيمت 31 جولة من منافسات الدوري المصري هذا الموسم ويتبقى ثلاث جولات بخلاف المباريات المؤجلة.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب مؤقتا برصيد 64 نقطة من 30 مباراة خاضهم الفريق.

بينما يحل الأهلي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة من 24 مباراة خاضهم الفريق.

ويعود الأهلي لخوض المباريات المؤجلة بداية من يوم 22 يونيو الجاري عند مواجهة حرس الحدود.

رابطة الأندية كرة الدوري الدوري المصري
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