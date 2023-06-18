استاد الإسكندرية يستضيف الدورة الثلاثية المؤهلة لدوري المحترفين.. وموعد المباريات

أعلن مجدي الشيخ رئيس لجنة المسابقات بالقسم الثاني عن مواعيد الدورة الثلاثية المؤهلة إلى دوري المحترفين.

وتقام الدورة الثلاثية بين الفرق الثلاثة الحاصلة على المركز السادس في مجموعات القاهرة والصعيد وبحري ويتأهل فريقان فقط لدوري المحترفين الموسم المقبل.

وتأهلت أندية بروكسي والاتصالات والمنيا إلى الدورة الثلاثية المقرر إقامتها من 24 يونيو الجاري إلى 9 يوليو المقبل.

وكشف مجدي الشيخ رئيس لجنة المسابقات بالقسم الثاني "تقام الدورة الثلاثية على استاد الإسكندرية خلال الفترة من 24 يونيو إلى 9 يوليو".

وتأتي المباريات كالآتي:

- بروكسي × المنيا (24 يونيو)

- الاتصالات × بروكسي (3 يوليو)

- المنيا × الاتصالات (9 يوليو)

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل: (باقي 6 مراكز لم تتحدد بعد)

3 فرق من الممتاز: لم تتحدد بعد

مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

مجموعة الصعيد: لافيينا وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة.

دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم

ملحق الدرجة الثانية: لم تتحدد بعد