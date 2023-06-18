فرج عامر يكشف عبر في الجول: الأهلي يفعل بند شراء خالد عبد الفتاح

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تفعيل الأهلي لبند شراء خالد عبد الفتاح ظهير أيمن الفريق.

وكان الأهلي قد تعاقد مع عبد الفتاح في يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند شراء قبل نهاية الموسم الجاري.

وكشف فرج عامر عبر FilGoal.com: "الأهلي فعّل بند الشراء في تعاقد إعارة خالد عبد الفتاح".

وأضاف رئيس سموحة "تفعيل بند الشراء مقابل 10 مليون جنيه، وبذلك بات لاعبا رسميا في صفوف الأهلي".

وانضم خالد عبد الفتاح لصفوف الأهلي في يناير الماضي قادما من سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء.

وتوج خالد عبد الفتاح مع الأهلي بـ3 بطولات وهم كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا منذ انضمامه في يناير الماضي.

ولعب عبد الفتاح 17 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وحقق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه ومعززا رصيده بفارق 6 ألقاب عن أقرب منافسيه.

وعادل الجيل الحالي للأهلي الجيل التاريخي بعد 3 ألقاب في 4 سنوات متتالية، فحقق جيل الأهلي اللقب 3 مرات أعوام 2005 و2006 و2008، وكرره في 2020 و2021 و2023.

وحسم الأهلي تأهله لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية في ديسمبر المقبل.

وحقق الأهلي لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في الدار البيضاء بعد نسخة 2021 ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.