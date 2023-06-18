اتحاد الكرة يكشف تفاصيل شراكته الجديدة مع بوما

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تمديد تعاقده مع شركة بوما الألمانية لتوريد ملابس المنتخبات الوطنية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا عن تمديد التعاقد مع بوما وجاء كالتالي:

تعلن شركة بوما والاتحاد المصري لكرة القدم عن تمديد طويل الأجل لشراكتهما، والتي بدأ في عام 2019. وستواصل بوما عملها كشريك رئيسي لاتحاد كرة القدم المصري، والمورد الفني العالمي، والشريك الرسمي المرخص.

تواصل بوما تراثها القوي في إفريقيا من خلال توسيع شراكتها مع اكثر الاتحادات الافريقيه نجاحا، والذي فاز بكأس الأمم الإفريقية 7 مرات. بموجب الشروط الجديدة، ستواصل بوما توفير ملابس الأداء التي تشمل مجموعات مخصصة لفرق الرجال والنساء والشباب، والاستفادة من أسلوب مصر وتقاليدها وثقافتها لتطوير منتجات تراثية لنمط الحياة.

الصفقة الجديدة ستشهد أيضًا أن تصبح بوما الراعي الكروي للدوري المصري.

وقال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "يسعدنا أن نعلن عن اتفاقنا الجديد مع بوما بصفته الراعي الفني الرسمي لنا في عقد مزدهر للغاية يعود بالفائدة على كرة القدم المصرية".

فيما قال باولو لا بلاكا رئيس فريق التسويق الرياضي في بوما: "هذه خطوة تالية رائعة لشراكتنا مع مصر، علامتان تجاريتان تركزان على التنوع والشمولية والابتكار والأداء وثقافة كرة القدم".

وأضاف "شركة بوما لديها اتصالات قوية مع الكرة الإفريقية، وسنستمر في استثمار ودعم كرة القدم في القارة. لدينا شراكة رائعة مع مصر بالعديد من الألقاب الناجحة ونتطلع إلى استمرار علاقتنا الكبيرة حيث نعمل على منح الجماهير المصرية قميصا يفتخر به ويحتفل بالثقافة المصرية من خلال المنتج والابتكار".

وأكمل "يسعدني الإعلان عن استمرار الشراكة. كانت بوما جزءا كبيرا من كرة القدم الإفريقية لسنوات عديدة، ونأمل أن يستمر هذا".

وقال أحمد حجازي مدافع منتخب مصر: "لقد حققنا العديد من النجاحات مع بوما، وهم يزودون فريقنا بمعدات ذات مستويات عالمية لتقديم أفضل أداء لدينا".

وتتولى شركة بوما رعاية الملابس الرياضية للمنتخبات المصرية المختلفة للمرة الثالثة في التاريخ بعد مرة أولى من 1999 لـ2004 ومن 2006 لـ2012.

فيما بدأت المرة الثالثة من عام 2019.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة جنوب السودان يوم الأحد وديا في إطار التوقف الدولي الجاري.

وكان منتخب مصر فاز على غينيا بهدفين لهدف قبل عدة أيام ليتأهل رسميا لكأس أمم إفريقيا 2023.

يذكر أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر إراحة 6 لاعبين من المباراة المقبلة وهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم.

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