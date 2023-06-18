موسيماني يحذر تاو: لا تذهب إلى أوروبا إن لم تشارك.. أنت تلعب للنادي الأفضل في القارة

حذر بيتسو موسيماني، مواطنه بيرسي تاو من مغادرة الأهلي إلى أوروبا إن لم يضمن مشاركته والحصول على وقت كاف.

بيرسي تاو النادي : الأهلي الأهلي

ويتألق بيرسي تاو هذا الموسم مع الأهلي، وساهم الجنوب إفريقي في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي، والثانية في مسيرة اللاعب.

وكان موسيماني قد ساهم في انتقال تاو إلى الأهلي وقت قيادته للفريق.

وقال موسيماني عبر صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية: "بيرسي تاو انتقل إلى الدوري الإنجليزي وعانى بسبب عدم الحصول على وقت كاف، وانضم إلى الأهلي بعمر 27 عاما".

وأوضح "هل يريد تاو الحصول على شعار نادي برايتون بينما لا يلعب كرة القدم؟".

وشدد موسيماني "إذا كان بإمكانك الحصول على نفس الراتب أو أفضل من ذلك وفرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية والحصول على دوري أبطال إفريقيا، إذ أنك تلعب للنادي الأفضل في القارة، أين إذا ستحب التواجد؟".

وقارن المدرب الجنوب إفريقي بين تاو وجيسوس مهاجم أرسنال قائلا: "لماذا فضّل جابرييل جيسوس الانتقال إلى أرسنال من مانشستر سيتي؟ الأمر يتعلق أيضا بفترة المشاركة وعدم خسارة قيمتك المادية، هذا رأيي بشأن بيرسي تاو وهو قدّم أداء رائعا".

وكشف موسيماني "عندما تواجدت في الأهلي كان يعاني تاو من الإصابات وهو ما حرمه من إظهار موهبته مع الفريق وقتها، هوجو بروس مدرب المنتخب اشتكى وقتها من إصاباته".

وأوضح "الآن تاو يظهر مستواه الحقيقي ومن رأيي يمكنه تقديم ما هو أفضل من ذلك".

واختتم موسيماني تصريحاته "في رأيي، إذا كانت لدى تاو فرصة للعودة إلى أوروبا فلم لا؟ ولكن بشرط لا تذهب إلى أوروبا وأنت لن تشارك، تاو عمره 29 عاما لذلك عليه خوض المباريات".

موسيماني تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية في نسختين متتاليتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لكنه في المقابل خسر لقب الدوري، كما فشل في الحفاظ على لقبه الإفريقي لعام ثالث على التوالي وخسر أمام الوداد البيضاوي بنهائي المسابقة عام 2022 وكانت مباراته الأخيرة مع الفريق.

وخاض تاو الموسم الجاري 30 مباراة بقميص الأهلي سجل 8 وصنع 5 في جميع المسابقات.

وكان تاو قد سجل هدفا في فوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ضد الوداد في لقاء الذهاب على استاد القاهرة.

وحسم الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل إيابا في المغرب بهدف لكل فريق.