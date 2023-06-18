سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنضم لاعبا من ثنائي سبورتنج على الأقل

وصل نادي الاتحاد السكندري إلى مراحل متقدمة في مفاوضاته مع ثنائي سبورتنج لكرة السلة، عبد الرحمن خالد وباسم الليثي.

وكشف حازم الرجال عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "وصلنا لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع ثنائي سبورتنج عبد الرحمن خالد وباسم الليثي".

وأوضح عضو إدارة الاتحاد السكندري "سيتم التعاقد مع لاعب منهم على الأقل".

ويحق لنادي الاتحاد السكندري ضم صفقتين ضمن تدعيمات الموسم المقبل مجانا دون رسوم مالية، وذلك بسبب حصد الفريق المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين.

وأضاف حازم الرجال "يدرس الفريق احتياجاته من الصفقات قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي".

وتابع "بالفعل هناك مفاوضات مع ثنائي سبورتنج ولكن لم يتم التوقيع بشكل رسمي حتى الآن والأقرب ضم لاعب على الأقل".

واختتم عضو الاتحاد السكندري تصريحاته "سيتم حسم ملف كرة السلة بشكل كامل خلال أسبوع تقريبا، المدير الفني يرتبط معنا بتعاقد للموسم المقبل وسيتم مناقشته في الأمور الفنية قبل إعلان تشكيل الجهاز الفني".

ويستعد الاتحاد السكندري لخوض منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في قطر في أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب السوبر المصري في الموسم المنقضي.