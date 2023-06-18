قناة TF1: لويس إنريكي يقترب من خلافة جالتييه في سان جيرمان

الأحد، 18 يونيو 2023 - 14:42

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

أصبح لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، على رأس دائرة المرشحين لتولي تدريب باريس سان جيرمان، حسب قناة TF1.

وذكرت القناة الفرنسية الشهيرة أن لويس إنريكي أصبح على رأس القائمة بعدما تخلصت إدارة سان جيرمان من جالتييه هذا الصيف.

وأوضحت تقارير أخرى أن إدارة سان جيرمان تتفاوض حاليا مع لويس إنريكي لتدريب الفريق الباريسي الموسم المقبل، وأن المفاوضات تدخل مراحلها الأخيرة.

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وكانت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة قد ربطت لويس إنريكي بقطبي السعودية النصر والهلال.

ويبحث النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، عن بديل للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

ولا يرتبط لويس إنريكي بأي عقد حاليًا منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الـ16.

وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بداية من الموسم المقبل، لكن مستقبله لم يُحسم حتى اللحظة.

وسبق لـ لويس إنريكي (53 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث النصر عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، ومن بين المدربين الذين أشارت إليهم الصحافة: جوزيه مورينيو، وزين الدين زيدان، ومارسيلو جاياردو.

ويتولى حاليا الكرواتي دينكو يليشيتش تدريب النصر بشكلٍ مؤقت منذ إقالة جارسيا.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن الهلال اقترب من التوقيع مع لويس إنريكي لتولي تدريب الزعيم السعودي خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

ويبحث الهلال عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، خلفا لرامون دياز الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان
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