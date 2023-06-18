صحيفة سعودية: اتحاد جدة يقترب من جوندوجان

الأحد، 18 يونيو 2023 - 14:13

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - جوندوجان

وصلت مفاوضات اتحاد جدة مع إلكاي جوندوجان نجم مانشستر سيتي إلى مرحلة متقدمة من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد جوندوجان مع مانشستر سيتي بنهاية الشهر الجاري، ويمكنه الانتقال لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وكشفت صحيفة المدينة السعودية وفقا لمصادرها أن المفاوضات بين اتحاد جدة وجوندوجان وصلت إلى مرحلة متقدمة من الطرفين.

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وأشار التقرير إلى تقدم مسؤولي اتحاد جدة بطلب رسمي في وقت سابق للحصول على توقيع اللاعب المتوج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي.

ويدرس جوندوجان العروض المقدمة إليه وكان قد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف برشلونة.

وأوضح التقرير أن نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة متمسك بضم جوندوجان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان اتحاد جدة قد توج بلقب الدوري السعودي وحسم بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية.

وتعاقد اتحاد جدة بشكل رسمي مع كريم بنزيمة قائد ريال مدريد السابق.

وحصد جوندوجان مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

الدوري السعودي الدوري الإنجليزي اتحاد جدة جوندوجان
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