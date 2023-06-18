مبابي: سأحدد مستقبلي في 2024

الأحد، 18 يونيو 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

كيليان مبابي الهداف التاريخي لـ باريس سان جيرمان

تحدث كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من جديد عن مستقبله مع ناديه، بعدما أثير الجدل حول عدم استمراره مع الفريق الباريسي لما بعد 2024.

النجم الفرنسي كان قد مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022 لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، والذي أبلغ ناديه أنه لن يفعله.

وقال مبابي في تصريحات لقناة TF1: "لقد قلت بالفعل إنني سأبقى مع باريس سان جيرمان".

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وأضاف النجم الفرنسي "أنا مصمم على اللعب في صفوف النادي الموسم المقبل".

وشدد "سأقرر مستقبلي في صيف 2024، هناك العديد من الأشياء التي قد تحدث في غضون عام".

يوم الثلاثاء الماضي قال مبابي في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لم يناقش إطلاقا مسألة تمديد عقده مع ناديه إلى ما بعد 2024.

وذلك بعد 24 ساعة من إرسال خطاب لناديه يوضح فيه نيته عدم تفعيل خيار مد عقد لموسم إضافي.

وفسر مبابي ذلك بأنه أخبر إدارة سان جيرمان في 15 يوليو 2022 أنه لن يمدد عقده لما بعد 2024، وأن الخطاب كان لتأكيد ذلك فقط.

وفقا لـ ليكيب فإن مبابي أرسل خطابا رسميا لباريس سان جيرمان يخبره بعدم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي تحت أي ظرف من الظروف.

ليكيب أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قد يتجه لبيع اللاعب خلال الصيف الحالي للاستفادة منه ماليا قبل أن يرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم المقبل.

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
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