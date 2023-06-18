مدرب الشباب السعودي السابق يتولى تدريب ألميريا

أعلن نادي ألميريا يوم الأحد تعيين فيسنتي مورينو كمدير فني جديد للفريق.

وتعاقد مورينو مع ألميريا بعد رحيله بالتراضي عن الشباب السعودي بنهاية الموسم المنصرم.

وأفاد ألميريا عبر حساباته على تويتر: "نرحب بالمدير الفني الجديد للروخيبلانكوس فيسينتي مورينو".

وتولى البالغ من العمر 48 عاما تدريب إسبانيول ومايوركا في الدوري الإسباني قبل تدريب الشباب السعودي لموسم واحد.

🤝 Estamos encantados de anunciar a Vicente Moreno como nuestro nuevo entrenador para la próxima temporada 🔴⚪ ¡Mucha suerte, Vicente! 👏#VicenteMorenoRojiblanco pic.twitter.com/Tpeqo5i74Q — UD Almería (@U_D_Almeria) June 17, 2023

نادي ألميريا كان على وشك العودة لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا بالجولة الأخيرة من الموسم المنصرم للدوري الإسباني الممتاز.

لكن الفريق نجا بفارق نقطة وحيدة ليحتل المركز الـ17.

وأنهى النادي الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ارتباطه بالمدرب الإسباني روبي عقب نهاية الموسم.

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