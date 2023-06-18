مدرب الشباب السعودي السابق يتولى تدريب ألميريا

الأحد، 18 يونيو 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

لارجي رامازاني - ألميريا - ريال مدريد

أعلن نادي ألميريا يوم الأحد تعيين فيسنتي مورينو كمدير فني جديد للفريق.

وتعاقد مورينو مع ألميريا بعد رحيله بالتراضي عن الشباب السعودي بنهاية الموسم المنصرم.

وأفاد ألميريا عبر حساباته على تويتر: "نرحب بالمدير الفني الجديد للروخيبلانكوس فيسينتي مورينو".

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وتولى البالغ من العمر 48 عاما تدريب إسبانيول ومايوركا في الدوري الإسباني قبل تدريب الشباب السعودي لموسم واحد.

نادي ألميريا كان على وشك العودة لدوري الدرجة الثانية في إسبانيا بالجولة الأخيرة من الموسم المنصرم للدوري الإسباني الممتاز.

لكن الفريق نجا بفارق نقطة وحيدة ليحتل المركز الـ17.

وأنهى النادي الإسباني المملوك لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ارتباطه بالمدرب الإسباني روبي عقب نهاية الموسم.

فيسنتي مورينو ألميريا الشباب السعودي
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