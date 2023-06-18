مران الزمالك - جلسة فنية من أوسوريو للاعبين.. وانتظام ناصر منسي

بدأ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مران اليوم الأحد بجلسة فنية مع اللاعبين.

ناصر منسي النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو يوم 23 يونيو الجاري في ثمن نهائي كأس مصر.

وعقد الكولومبي أوسوريو جلسة فنية مع اللاعبين لشرح بعض الأفكار المراد تنفيذها خلال المران الجماعي.

وانتظم ناصر منسي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية اليوم الأحد والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشارك ناصر منسي بعد حصوله على راحة من المشاركة أمس السبت بسبب ظروف خاصة.

وحقق الزمالك الفوز في آخر مباراتين بالدوري أمام طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.

ورفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة في مسابقة الدوري بالمركز الرابع من 30 مباراة.

وتأهل الزمالك إلى ثمن نهائي كأس مصر بعد التغلب على بروكسي في دور الـ32.

ويواجه الأبيض فريق فاركو على استاد فاركو يوم الجمعة المقبل في ثمن النهائي.