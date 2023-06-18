مصدر بالنادي الأهلي لـ في الجول عن مفاوضات إمام عاشور: نتمنى الرحمة من الشائعات

الأحد، 18 يونيو 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

نفى مصدر من النادي الأهلي عما يثار بشأن مفاوضات مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

ويمتلك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي عرضا من الوكرة القطري ويقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ورد مصدر من الأهلي بشأن مفاوضات إمام عاشور قائلا: "نتمنى الرحمة من الشائعات".

أخبار متعلقة:
حازم إمام: لذلك سعدت بتتويج الأهلي.. ونجهز مباراة ودية قوية لمنتخب مصر طبيب الأهلي يكشف: كواليس غياب وعودة الشناوي.. موقف توفيق وفؤاد وسبب بكائه وكيل كولر: رفضنا عدة عروض.. وأنصحه بالاستمرار مع الأهلي خبر في الجول - عرض شفهي من أهلي جدة لـ الشناوي.. وموقف الحارس

وأضاف "لم نتحدث مع إمام عاشور ولم تحدث أي جلسات أو تواصل للتفاوض على ضمه".

وشدد "كل ما يثار بشأن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة وهي مزاعم غير حقيقية".

واختتم مصدر الأهلي تصريحاته "التركيز حاليا عقب فترة التوقف الدولي هو حسم لقب الدوري".

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى ميتيلاند الدنماركي في يناير الماضي قادما من الزمالك.

وحسم الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي والثالثة في آخر أربع سنوات.

وتغلب الأهلي على الوداد المغربي بعد التعادل في مباراة الإياب بهدف لكل فريق، بعد أن فاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح الأهلي في حسم بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في التاريخ.

وينتظر الأهلي مباراة السوبر الإفريقي في أغسطس المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب الكونفدرالية.

ويستأنف الأهلي مشواره المحلي يوم 22 من يونيو الجاري بمواجهة حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الدوري.

الأهلي إمام عاشور ميتيلاند
نرشح لكم
موسيماني يحذر تاو: لا تذهب إلى أوروبا إن لم تشارك.. أنت تلعب للنادي الأفضل في القارة مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد خليل يتقدم قائمة المحترفين المرشحين للفريق صحيفة العرب القطرية: أم صلال في مفاوضات مكثفة مع حسين الشحات مران الزمالك - جلسة فنية من أوسوريو للاعبين.. وانتظام ناصر منسي تاو: سعيد بعودتي لكامل لياقتي البدنية.. ومازلت أريد أن أتطور أكثر حازم إمام: لذلك سعدت بتتويج الأهلي.. ونجهز مباراة ودية قوية لمنتخب مصر خبر في الجول - جلسة بين الزمالك وسيف جعفر لحسم تجديده.. والكشف عن نقطة الخلاف خالد عبد الفتاح: احتفالنا لم يكن مخططا له.. محمد هاني أخي وهذا سبب بكائه
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل شراكته الجديدة مع بوما 4 دقيقة | منتخب مصر
موسيماني يحذر تاو: لا تذهب إلى أوروبا إن لم تشارك.. أنت تلعب للنادي الأفضل في القارة 13 دقيقة | الدوري المصري
سلة - الاتحاد السكندري لـ في الجول: سنضم لاعبا من ثنائي سبورتنج على الأقل 38 دقيقة | كرة سلة
قناة TF1: لويس إنريكي يقترب من خلافة جالتييه في سان جيرمان 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك لـ في الجول: أحمد خليل يتقدم قائمة المحترفين المرشحين للفريق ساعة | الدوري المصري
صحيفة سعودية: اتحاد جدة يقترب من جوندوجان ساعة | السعودية
صحيفة العرب القطرية: أم صلال في مفاوضات مكثفة مع حسين الشحات ساعة | ميركاتو
مبابي: سأحدد مستقبلي في 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي