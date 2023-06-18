مصدر بالنادي الأهلي لـ في الجول عن مفاوضات إمام عاشور: الرحمة من الشائعات

نفى مصدر من النادي الأهلي عما يثار بشأن مفاوضات مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية.

ويمتلك حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي عرضا من الوكرة القطري ويقترب من الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ورد مصدر من الأهلي بشأن مفاوضات إمام عاشور قائلا: "نتمنى الرحمة من الشائعات".

وأضاف "لم نتحدث مع إمام عاشور ولم تحدث أي جلسات أو تواصل للتفاوض على ضمه".

وشدد "كل ما يثار بشأن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة وهي مزاعم غير حقيقية".

واختتم مصدر الأهلي تصريحاته "التركيز حاليا عقب فترة التوقف الدولي هو حسم لقب الدوري".

وكان إمام عاشور قد انتقل إلى ميتيلاند الدنماركي في يناير الماضي قادما من الزمالك.

وحسم الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخ النادي والثالثة في آخر أربع سنوات.

وتغلب الأهلي على الوداد المغربي بعد التعادل في مباراة الإياب بهدف لكل فريق، بعد أن فاز الأهلي ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح الأهلي في حسم بطاقة تأهله إلى كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في التاريخ.

وينتظر الأهلي مباراة السوبر الإفريقي في أغسطس المقبل أمام اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب الكونفدرالية.

ويستأنف الأهلي مشواره المحلي يوم 22 من يونيو الجاري بمواجهة حرس الحدود في مباراة مؤجلة من الدوري.