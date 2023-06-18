مواعيد مباريات الأحد 18 يونيو 2023.. ودية مصر ونهائي دوري الأمم الأوروبية

يختتم منتخب مصر فترة التوقف الدولي بمواجهة ودية دولية أمام منتخب جنوب السودان.

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مباريات ودية

يستضيف منتخب مصر نظيره جنوب السودان في مباراة ودية دولية على استاد القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 في تمام الثامنة مساء.

الأمم الأوروبية

تختتم منافسات دوري الأمم الأوروبية بإقامة النهائي المرتقب بين إسبانيا وكرواتيا.

ويلعب منتخب هولندا أمام إيطاليا في تمام الرابعة عصرا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

بينما المباراة النهائية بين إسبانيا وكرواتيا فتقام في العاشرة إلا ربع مساء، وتذاع عبر نفس القناة.

تصفيات أمم إفريقيا

تستأنف منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار، يناير المقبل.

يحل منتخب الجزائر ضيفا على أوغندا في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

أما منتخب نيجيريا فيحل ضيفا على سيراليون ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3.

بينما منتخب مالي الذي يلعب ضمن صفوفه أليو ديانج لاعب الأهلي فيحل ضيفا على الكونغو في تمام السابعة مساء.

وتختتم مباريات اليوم عندما تستضيف الجابون منتخب الكونغو الديمقراطية في التاسعة مساء.