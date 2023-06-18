في الدقيقة 100.. هدف قاتل يكتب صعود ألافيس إلى الدوري الإسباني

الأحد، 18 يونيو 2023 - 01:33

كتب : FilGoal

ألافيس

وأخيرا حُسمت هوية ثالث وآخر الصاعدين من الدرجة الثانية الإسبانية إلى الأولى، بتأهل ألافيس على حساب ليفانتي في نهائي الملحق.

وتغلب ألافيس على ليفانتي بهدف دون رد في إياب نهائي الملحق، أتى في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وجاء الهدف بتوقيع أسيير فياليبري من ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو في اللحظات الحاسمة.

أخبار متعلقة:
ثلاثي ريال مدريد يسجل ويقود البرازيل للفوز وديا على غينيا "ضد العنصرية" بأقدام برونو وبرناردو.. البرتغال تواصل الانتصارات تحت قيادة مارتينيز بثلاثية ضد البوسنة توتنام يضم كولوسيفسكي بشكل نهائي رومانو: تمت.. خوسيلو وقع لريال مدريد على سبيل الإعارة

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، ولكن استمرار التعادل السلبي في الإياب لم يكن ليقود الفريقان إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح.

هذا لأن القواعد تنص في حالة التعادل على تأهل الفريق صاحب الترتيب الأعلى في الدوري النظامي.

وأنهى ليفانتي الموسم في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن لاس بالماس صاحب المركز الثاني الذي تأهل مباشرة رفقة البطل غرناطة (75 نقطة).

أما ألافيس فقد أنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة.

بكلمات أخرى، كان ليفانتي متأهلا إلى الدوري الإسباني طوال مباراتي الذهاب والإياب، حتى أتت ركلة الجزاء في الدقيقة 100 وغيرت كل شيء.

وبذلك يحل الثلاثي غرناطة ولاس بالماس وألافيس في الدرجة الأعلى، بدلا من الثلاثي الهابط بلد الوليد وإسبانيول وإلتشي.

ألافيس الدوري الإسباني ليفانتي
نرشح لكم
رومانو: تمت.. خوسيلو وقع لريال مدريد على سبيل الإعارة دي مارزيو: مودريتش رفض عرض الهلال "مستوحى من فريق السيدات".. برشلونة يعلن قميصه الجديد ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام.. وموعد تقديمه بخطوط ذهبية.. ريال مدريد يعلن قميصه الجديد فيتور روكي.. النمر الصغير "في طريقه للطيران عاليا" مع برشلونة أس: تمت.. برشلونة يضم فيتور روكي خورخي مينديز: برشلونة لديه ظاهرة اسمها أنسو فاتي.. وهذا موقفه من الرحيل
أخر الأخبار
في الدقيقة 100.. هدف قاتل يكتب صعود ألافيس إلى الدوري الإسباني 33 دقيقة | الدوري الإسباني
حازم إمام: لذلك سعدت بتتويج الأهلي.. ونجهز مباراة ودية قوية لمنتخب مصر 53 دقيقة | الكرة المصرية
الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده مع موسيماني ساعة | الوطن العربي
ثلاثي ريال مدريد يسجل ويقود البرازيل للفوز وديا على غينيا "ضد العنصرية" ساعة | أمريكا
خبر في الجول - الجلاسي وغيره.. الزمالك يفاضل بين عدة محترفين لتدعيم خط الوسط ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين الزمالك وسيف جعفر لحسم تجديده.. والكشف عن نقطة الخلاف ساعة | الدوري المصري
أول عراقي في منتخبات أوروبا.. بلجيكا تتعادل مع النمسا في بداية "الدخيل" الدولية ساعة | الكرة الأوروبية
سلة - أحمد إسماعيل يكشف أسباب اختياره الانضمام للزمالك ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 انتهى نهائي إفريقيا - الوداد (1)-(1) الأهلي.. الأحمر بطل إفريقيا 3 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 4 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي