في الدقيقة 100.. هدف قاتل يكتب صعود ألافيس إلى الدوري الإسباني

وأخيرا حُسمت هوية ثالث وآخر الصاعدين من الدرجة الثانية الإسبانية إلى الأولى، بتأهل ألافيس على حساب ليفانتي في نهائي الملحق.

وتغلب ألافيس على ليفانتي بهدف دون رد في إياب نهائي الملحق، أتى في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وجاء الهدف بتوقيع أسيير فياليبري من ركلة جزاء احتسبتها تقنية الفيديو في اللحظات الحاسمة.

وكان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، ولكن استمرار التعادل السلبي في الإياب لم يكن ليقود الفريقان إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح.

هذا لأن القواعد تنص في حالة التعادل على تأهل الفريق صاحب الترتيب الأعلى في الدوري النظامي.

وأنهى ليفانتي الموسم في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن لاس بالماس صاحب المركز الثاني الذي تأهل مباشرة رفقة البطل غرناطة (75 نقطة).

أما ألافيس فقد أنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 71 نقطة.

بكلمات أخرى، كان ليفانتي متأهلا إلى الدوري الإسباني طوال مباراتي الذهاب والإياب، حتى أتت ركلة الجزاء في الدقيقة 100 وغيرت كل شيء.

وبذلك يحل الثلاثي غرناطة ولاس بالماس وألافيس في الدرجة الأعلى، بدلا من الثلاثي الهابط بلد الوليد وإسبانيول وإلتشي.