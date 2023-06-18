حازم إمام: لذلك سعدت بتتويج الأهلي.. ونجهز مباراة ودية قوية لمنتخب مصر

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن إمكانية إقامة مباراة ودية قوية لمنتخب مصر خلال التوقف الدولي المقبل، في ظل الانتقادات لضعف مستوى الودية المقبلة أمام جنوب السودان.

وقال إمام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نجهز لمباراة ودية ضد فريق إفريقي كبير على ملعبه لكي نعتاد على الأجواء قبل كأس أمم إفريقيا، وسيتم ذلك في توقف سبتمبر مع مباراة إثيوبيا الأخيرة في التصفيات".

وأضاف "كل رؤساء لجان التحكيم المصريين تعرضوا لانتقادات شديدة، ولهذا فكرنا في الخبير الأجنبي، وبصورة عامة لو أردت أن تكون محبوبا من الجميع فابتعد عن العمل العام. كل من لن يعجبه قرارك سيهاجمك وينتقدك".

وتابع "الأخطاء التحكيمية تحدث في العالم كله ولكن هنا نعتقد أنها متعمدة. أعذر مسؤولي الأندية لأني في مكانهم أدرك أهمية النقطة، ولكنهم لا يرون الصورة كاملة".

وأوضح "في القسم الثاني بما أننا نقترب من بداية دوري المحترفين الذي أعلننا عنه منذ بداية الموسم، سيخرج علينا البعض الآن لأن المشروع سيتم وهم لا يريدون لذلك أن يحدث، ولكننا نصر على قرارنا".

وعن تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قال نجم الزمالك السابق: "فوز الأهلي ببطولة إفريقيا شيء كبير، وهذا باسم مصر. كوني مسؤولا هذا يجعلني أشعر بالمسؤولية المجتمعية لأن هذه الأمور تعود على شكل الكرة في مصر، أما المشجع فيحق له تشجيع من يريد".

وواصل "فوجئت بإقامة مباريات في الدوري المغربي خلال التوقف الدولي. لو فعلنا ذلك هنا سيتعرض عامر حسين (رئيس لجنة المسابقات) لهجوم شديد".

وانتقد حازم إمام تصرفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وتعامله مع موقف غينيا قبل مباراة منتخب مصر التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1 وضمان التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأوضح إمام "القواعد تنص على إقامة مران الفريق الضيف على ملعب المباراة في نفس ساعة المباراة قبلها بيوم. ففوجئنا بمسؤولي غينيا يرفضون نزولنا ويقولون: نحن من سنتدرب هنا. خاطبنا الاتحاد الإفريقي الذي أكد أن المران في هذا الوقت من حقنا، ولكن المسؤول الغيني قال: سنجري مراننا ولكم غرامة سأدفعها".

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم إفريقيا للمرة الـ 26 في تاريخه والرابعة على التوالي.

وأصبح البرتغالي روي فيتوريا صاحب أفضل انطلاقة مع منتخب مصر منذ عام 2000، حيث حقق 6 انتصارات متتالية متفوقا على الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي حقق 5 انتصارات متتالية في بداية مشواره مع الفراعنة.